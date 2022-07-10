緊咬林智堅！碩博士論文「量販店」疑雲　賴香伶籲賀力行出面說明

▲林智堅老師賀力行10年指導473名碩博士論文，賴香伶籲說明。（圖／翻攝賴香伶臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨2022桃園市長參選人賴香伶10日再度針對林智堅論文涉抄事件表示，中華大學賀力行教授傳出除指導林智堅論文外，共指導473名碩博士論文、引發爭議。賴香伶質疑，賀教授近10年每年指導近30人，這樣的指導方式，他有多少精力指導碩博士生、完成論文呢？

賴香伶指出，賀力行教授自從發表聲明後就消聲匿跡，賀教授指導非常多的碩博士生，從數字上就讓人擔憂，會不會是林智堅等人的論文在這種情況下，有時候也不得不抄襲、甚至以便宜行事方式取得學位？

另外，中華大學在桃竹苗地區也獲取非常多的標案，不管是新竹縣、新竹市、桃園市政府都有，中華大學在產官學的特殊角色，令人好奇，特別是民進黨發言人、新竹市議員李妍慧，也是中華大學董事長，中華大學在產學官、甚至政治上，都有獨特的地位、角色，這也是大家質疑林智堅市長論文時，會對於這樣特殊的背景、與黨政關係，有非常大的疑問。

賴香伶指出，希望賀力行教授應該儘速出面說明，到底竹科管理局與中華大學的合約，「你指導林智堅論文的過程，到底是怎麼樣？」讓事實還原，才能解答大家的疑慮，才不會讓學術蒙上這麼厚的陰影！