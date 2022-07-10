林智堅桃園緊湊拜廟行程　鄭文燦：宗教行腳認同地方

▲鄭文燦陪同林智堅八德三元宮參香。（圖／林智堅競選團隊）

記者楊淑媛／桃園報導

辭去新竹市長戰桃園第二天，民進黨2022桃園市長參選人林智堅，10日仍由桃園市長鄭文燦、同黨市議員參選人陪同，展開拜廟行程；一連兩天陸續前往桃園、中壢、平鎮和八德等各區8處地方大廟參香，且多半是對手陣營張善政曾走過的拜廟行程，是否有拔樁意味？鄭文燦說，宗教的行腳主要是認同地方，相信「桃園女婿」會贏得勝選。

鄭文燦陪同林智堅於前往八德區三元宮參香祈福前，針對媒體詢問，他和前縣長、國民黨主席朱立倫都是八德人，對於回到八德為林智堅助選的看法表示，八德是他的故鄉，他最瞭解也有感情，八德這8年有非常大的蛻變，他應該是歷來建設八德最多的市長。

而林智堅也是桃園的女婿，他的岳父是來自雲林，但是落腳在桃園，他的太太也是在桃園成長、求學，因為到新竹讀書才認識林智堅，成為林智堅的另一半，過去8年林為新竹打拚，未來8年要為太太的故鄉打拚，這個女婿會更認真，也會贏得地方更大的支持。

鄭文燦指出，八德區三元宮供奉主神三官大帝，跟平鎮的三崇宮、楊梅的三元宮等宮廟都是一樣的，在桃園有22家三官廟，也是代表水圳文化的傳統，不分南北。八德區三元宮主委是現任民進黨市議員呂林小鳳，鄭、林兩人抵該宮時，受到熱烈歡迎。

林智堅9、10日兩天，在鄭文燦市長陪同下，分別前往中壢仁海宮、中壢慈惠堂、桃園景福宮、桃園慈護宮、平鎮褒忠祠義民廟、平鎮三崇宮、八德三元宮、蘆竹南崁五福宮等8處宮廟參香。其中，張善政走過的即有5處宮廟。