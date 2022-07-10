　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林智堅桃園緊湊拜廟行程　鄭文燦：宗教行腳認同地方

▲林智堅桃園緊湊拜廟行程　

▲鄭文燦陪同林智堅八德三元宮參香。（圖／林智堅競選團隊）

記者楊淑媛／桃園報導

辭去新竹市長戰桃園第二天，民進黨2022桃園市長參選人林智堅，10日仍由桃園市長鄭文燦、同黨市議員參選人陪同，展開拜廟行程；一連兩天陸續前往桃園、中壢、平鎮和八德等各區8處地方大廟參香，且多半是對手陣營張善政曾走過的拜廟行程，是否有拔樁意味？鄭文燦說，宗教的行腳主要是認同地方，相信「桃園女婿」會贏得勝選。

鄭文燦陪同林智堅於前往八德區三元宮參香祈福前，針對媒體詢問，他和前縣長、國民黨主席朱立倫都是八德人，對於回到八德為林智堅助選的看法表示，八德是他的故鄉，他最瞭解也有感情，八德這8年有非常大的蛻變，他應該是歷來建設八德最多的市長。

而林智堅也是桃園的女婿，他的岳父是來自雲林，但是落腳在桃園，他的太太也是在桃園成長、求學，因為到新竹讀書才認識林智堅，成為林智堅的另一半，過去8年林為新竹打拚，未來8年要為太太的故鄉打拚，這個女婿會更認真，也會贏得地方更大的支持。

鄭文燦指出，八德區三元宮供奉主神三官大帝，跟平鎮的三崇宮、楊梅的三元宮等宮廟都是一樣的，在桃園有22家三官廟，也是代表水圳文化的傳統，不分南北。八德區三元宮主委是現任民進黨市議員呂林小鳳，鄭、林兩人抵該宮時，受到熱烈歡迎。

林智堅9、10日兩天，在鄭文燦市長陪同下，分別前往中壢仁海宮、中壢慈惠堂、桃園景福宮、桃園慈護宮、平鎮褒忠祠義民廟、平鎮三崇宮、八德三元宮、蘆竹南崁五福宮等8處宮廟參香。其中，張善政走過的即有5處宮廟。

►穿了會上癮的內衣超甜價！「冰礦涼感」太適合夏天了

ET快訊
大S認「整場婚禮都在發火」　慘曝11年前世紀婚背後真相
陳時中選北市！指揮中心降級解散？　專家估時機2走向
快訊／轉戰台北市長！　陳時中發聲了
陳時中獲召選北市！衛福部長屬意他接班　熱門人選一次看
雙北「龍中配」佈局底定！蔡英文正式拍板「陳時中＋林佳龍」
被指「刺殺安倍」罪魁禍首　統一教親上火線回應了！
快訊／新北男下海撈蛤蜊　失足落水死亡
跟妹妹一起洗澡「女友無法接受」　20歲哥傻了：看了也沒感覺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠營正式拍板林佳龍選新北　他酸林「失學少女」：把我們新北當備胎

快訊／轉戰台北市長！　陳時中獲民進黨提名：責任來我就扛

悼念安倍晉三降半旗　朱立倫「逆風」支持：對國際友人表達感謝

85歲母病逝喪禮從簡　江啟臣：我心中永遠的模範媽媽

快訊／雙北「龍中配」佈局底定！　蔡英文正式拍板「陳時中＋林佳龍」

林智堅桃園緊湊拜廟行程　鄭文燦：宗教行腳認同地方

烏軍收到台灣的「60公厘迫擊砲彈」？　國防部：批號與國軍編碼方式不同

「反光鏡菩薩」張秀雄病逝　侯友宜：是我最感佩的人

徐永明：如果蔣萬安當選台北市長　無疑是賞轉型正義大巴掌

陳時中視察社宅　黃珊珊搬數據「中央既有0戶」：說和做是兩回事

小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

騎士等紅燈被車輪輾腳　阿伯頻道歉卻忘移開XD

「邱澤帥嗎」許瑋甯1字甜讚老公！　劉品言合體「彪哥」不敢露：怕得到冰塊

汪！惡霸犬跟媽媽吵架　哼一聲生氣氣掉頭離開

迷路柴犬隨機跳車躲雨　車主愣：X小...好可愛

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

綠營正式拍板林佳龍選新北　他酸林「失學少女」：把我們新北當備胎

快訊／轉戰台北市長！　陳時中獲民進黨提名：責任來我就扛

悼念安倍晉三降半旗　朱立倫「逆風」支持：對國際友人表達感謝

85歲母病逝喪禮從簡　江啟臣：我心中永遠的模範媽媽

快訊／雙北「龍中配」佈局底定！　蔡英文正式拍板「陳時中＋林佳龍」

林智堅桃園緊湊拜廟行程　鄭文燦：宗教行腳認同地方

烏軍收到台灣的「60公厘迫擊砲彈」？　國防部：批號與國軍編碼方式不同

「反光鏡菩薩」張秀雄病逝　侯友宜：是我最感佩的人

徐永明：如果蔣萬安當選台北市長　無疑是賞轉型正義大巴掌

陳時中視察社宅　黃珊珊搬數據「中央既有0戶」：說和做是兩回事

台積電安了？三星3奈米超車生產　日媒問「客戶在那裡」

公視總經理出爐！3候選人「徐秋華出線」　董事投票2／3同意聘任

綠營正式拍板林佳龍選新北　他酸林「失學少女」：把我們新北當備胎

曾總點名Key Man　還是要靠林立！3局敲廖任磊超前安

陳時中將出戰北市！傳接任衛福部部長　薛瑞元回應了

南韓辣模撩起上衣…沒料妹竟迸出飽滿飛彈！　老司機暈：內在很可以

陳時中選北市「指揮官出缺」！指揮中心降級解散？專家估時機2走向

海邊出現「漂浮大芒果」被撈起來氣炸！　張嘴怒噴水笑翻網

快訊／轉戰台北市長！　陳時中獲民進黨提名：責任來我就扛

下半月「4生肖」偏財運強！一路旺到鬼門關　1類人彩券隨便中　

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

政治熱門新聞

蔡英文決定降半旗悼安倍　葉慶元嗆：媚日也請不要違法

陳其邁拚連任　韓國瑜深藍鐵樁腳倒戈

總統為安倍晉三降半旗　律師酸：妳要媚日也請別違法

陳時中要戰北市！競選總幹事爆找她　4年前也助選過姚文智

快訊／雙北佈局底定！　蔡英文拍板「陳時中＋林佳龍」　

律師嗆降半旗「媚日」　他揭安倍對台貢獻不能忘

林智堅政績90分！　她3點神護航

林佳龍為何點頭選新北？　他曝背後有交易

快訊／轉戰台北市長！　陳時中獲民進黨提名：責任來我就扛

蘇貞昌：陳時中、林佳龍各就各位精彩可期

蔣萬安踢鐵板　遭婦人嗆：把DNA拿出來再來選

高流中心建築體首次「點亮白光」！陳其邁臉書5連發藏洋蔥

台灣維安大升級！避免安倍模仿效應　警政署長親自督導蘇貞昌維安

陳時中選台北市長？柯文哲：確定了我再來講

更多熱門

相關新聞

碩博士論文「量販店」疑雲　賴香伶籲賀力行出面說明

碩博士論文「量販店」疑雲　賴香伶籲賀力行出面說明

民眾黨2022桃園市長參選人賴香伶10日再度針對林智堅論文涉抄事件表示，中華大學賀力行教授傳出除指導林智堅論文外，共指導473名碩博士論文、引發爭議。賴香伶質疑，賀教授近10年每年指導近30人，這樣的指導方式，他有多少精力指導碩博士生、完成論文呢？

綠營縣市首長共推林佳龍選新北　陳其邁：他會是新北的新好市長

綠營縣市首長共推林佳龍選新北　陳其邁：他會是新北的新好市長

鄭文燦：我沒有害林佳龍　侯友宜也沒太強

鄭文燦：我沒有害林佳龍　侯友宜也沒太強

民進黨「隆中對」請出林佳龍　鄭文燦：中生代最大支持

民進黨「隆中對」請出林佳龍　鄭文燦：中生代最大支持

LIVE／鄭文燦、陳其邁助攻！　聯合推薦林佳龍選新北　

LIVE／鄭文燦、陳其邁助攻！　聯合推薦林佳龍選新北　

關鍵字：

2022桃園市長選戰林智堅拜廟張善政鄭文燦

讀者迴響

熱門新聞

女神級保鏢失職　真相大逆轉

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

被竇智孔罵垃圾「夏克立沉默4天發聲了」！

朱軒洋爆退出演藝圈！經紀公司：理念不合

黃嘉千崩潰看精神科！友怒揭「下課粒垃圾」內幕

趙小僑女兒出生6天「1指數變高」！出院緊急喊卡

曾炫耀女友口技高強！彰化男「慘遭朋友NTR」怒告性侵

爆頭影像！花蓮油罐車擦撞機車　婦遭輾慘死

夏克立友人控「黃嘉千冷暴力5大罪狀」！逼簽自願分居

快訊／羅志祥無預警宣布喜訊」全場嗨翻

兒子幼兒園「女同學長得像老公」！人妻追真相崩潰

羅志祥唱一半...當紅網紅突現身虧：很會管理時間

高二生闖台電管制區進谷關戲水亡！　爸怒喊告

下斡旋「仲介突1要求」！過來人驚：能降價買到房

蔡英文決定降半旗悼安倍　葉慶元嗆：媚日也請不要違法

更多

最夯影音

更多
小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD

小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD
男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面