綠營縣市首長共推林佳龍選新北　陳其邁：他會是新北的新好市長

記者杜冠霖／綜合報導

民進黨佈局新北市長選戰，無任所大使林佳龍日前點頭承擔，據悉，民進黨選舉對策委員會10日擬正式建議徵召林佳龍參選新北市長，在此之前，而民進黨各縣市首長先舉行記者會，聯合推薦林佳龍參選，營造團結勝選氣勢。高雄市長陳其邁表示，林佳龍在中央、地方有傑出的歷練跟表現，也深具國際觀跟論述能力，「林佳龍會成為新北市的新好市長，也能成為領頭羊。」

陳其邁表示，林佳龍學生時代就是學運領袖，不僅推動民主的改革、鞏固都無役不與，在中央、地方也有傑出的歷練跟表現，也深具國際觀跟論述能力，林佳龍會成為新北市的新好市長，林佳龍的帶領能讓新北市更進步，也能成為領頭羊。

陳其邁指出，支持林佳龍全力以赴，支持新北市長的勝選，這不僅是首都圈的重要選舉，也跟地方治理改革至關重要，「這個不僅是我，還有台南、嘉義的地方首長，大家都樂觀其成、做好準備，跟林佳龍一起共同打拼。」

嘉義縣長翁章梁表示，林佳龍在我們搞學運時，就是在台大裡面的領頭羊，縣市長在整個選戰裡扮演母雞角色，必須聯合地方選舉候選人一起當選，有兩隻母雞非常重要，一個是台北、一個是新北，會對整個選戰造成重要影響。

翁章梁指出，今天特別推薦佳龍，他對事情的觀察也跟學者身分有很大關係，統合、統籌能力也都非常強，林佳龍當交通部長時，也常常就觀光議題跟業者接觸，很接地氣的聽觀光業者意見，因此很多觀光業者還是很懷念他，「佳龍是一個非常合適的母雞人選，對都市的規劃能力無庸置疑，誠懇希望黨中央提名佳龍競選新北市長。」

屏東縣長潘孟安表示，林佳龍是民進黨中生代的優質人選，絕對是治理城市的最佳選擇，謝謝佳龍扛起重擔，擔任新北市的最強母雞，和民進黨全國各縣市首長一起打拼，在蔡英文主席的帶領下，讓年底大選拼出勝利，新北市有400萬人口，是很多其他縣市的新故鄉，也有很多來自屏東移居的鄉親，邀請熱情的屏東人一起支持林佳龍，讓新北城市和山海，翻轉新北，我支持林佳龍。

前新竹市長林智堅表示，林佳龍在擔任交通部長時，對於桃園鐵路地下化、新竹輕軌環狀計畫都功不可沒，在燈會舉辦過程中，受疫情影響，林佳龍還是堅持讓2021台灣燈會轉型成為新竹光臨藝術節，讓台灣藝術家的創作有展演機會，林佳龍在交通的建設、文化藝術的工作上都給予大力支持。

林智堅指出，北北桃本來就是生活共同圈，希望新北和桃園透過軌道建設串聯，營造更好的生活環境，林佳龍有地方經驗、中央歷練，絕對是新北市長最佳人選，一定能為民進黨在新北拿下勝利，桃園也會和新北攜手合作，提出更好的政見，贏得新北、桃園民眾的支持。

基隆市長林右昌表示，大家都知道新北市長選戰很艱困，林佳龍正在思考，這是對蔡英文最大的支持、也是為黨承擔，也為選戰打開新的局面跟可能性，這次的選戰不是佳龍個人的選戰，而是全黨上下，包括府院黨、所有中生代、新北市立委、市議員候選人的共同選戰，以林佳龍的資歷以及對政策了解，一定可以為新北市擘劃出新的發展可能，以及實際可行的政策。