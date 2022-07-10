台大畢業生突收1公文「合格才能離校」！　他驚呆：感謝林智堅

▲林智堅論文爭議持續延燒。（圖／林智堅臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

新竹市長林智堅論文爭議持續延燒，碩士論文涉嫌與竹科管理局研究報告、台大國發所碩論有高度雷同，引發外界熱議。對此，資深媒體人黃揚明指出，國立台灣大學宣布碩博士畢業生離校前都要先進行論文的原創性比對，合格才能完成離校手續。

黃揚明9日在臉書發文透露，「台大前幾天宣布即日起碩博士畢業生離校前都要先進行論文的原創性比對，合格後才算完成離校手續後，這2天，台大師生都收到了這份聲明書檔案。感謝林智堅、余正煌、陳明通，讓台大的學術倫理規範更完整。」

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▲▼台大宣布，即起碩博士畢業生須進行論文原創性比對，合格才能完成離校手續。（圖／取自台灣大學官網）

《ETtoday新聞雲》記者查證發現，台大官方網站在8日確實貼出「學位論文學術倫理暨原創性比對聲明書」、「函各系所_論文繳交前要進行原創性比對」兩份文件。

從公文上可見，台大表示：本校各系、所、學位學程即日起學位論文繳交前須進行論文原創性比對。根據依學位授予法第十七條規定，論文、作品、成就證明、書面報告、技術報告或專業實務報告有造假、變造、抄襲、由他人代寫或其他舞弊情事，學校授予之學位應予撤銷。