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年銷一億個包裝麵包之王！烘焙名師公開「究極」的美味秘密

▲▼統一麵包,包裝麵包,究極湯種,文世成,即新聞。（圖／翻攝自影片）

▲眾多消費者喜愛的統一麵包，其美味秘密就藏在影片中。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

在許多人心中，麵包已經是一個不論從早餐、點心到宵夜都不可或缺的選項。統一麵包自1979年於中壢設廠成立、首個包裝麵包出爐至今推出多款口味的麵包，皆成為大家心中的經典美味回憶，也讓不少人非常好奇，統一麵包是如何引領風潮，成為家喻戶曉、年銷破億個的美味？即新聞節目「酢漿草的超能力」特別邀請到統一企業集團烘焙技術總監文世成師傅，分享統一麵包熱銷多年的關鍵秘密，趕快跟著主持人小孟一起看下去。

▲▼統一麵包,包裝麵包,究極湯種,文世成,即新聞。（圖／翻攝自影片）

統一企業集團烘焙技術總監文世成師傅認為，統一麵包之所以能引領國內包裝麵包風潮，重點就在「求新求變的精神」，文世成師傅以「菱格香菠蘿」舉例，麵包中加入的「究極」湯種就是團隊一直努力的辛苦結晶，為了讓愛吃麵包的人，不論在哪裡都能吃到濕潤柔軟的好吃麵包，為此集結許多名師及研發團隊，花了幾十年的時間，做了幾千、幾萬次的測試，才研發出了「究極」湯種。

▲▼統一麵包,包裝麵包,究極湯種,文世成,即新聞。（圖／翻攝自影片）

▲▼統一麵包,包裝麵包,究極湯種,文世成,即新聞。（圖／翻攝自影片）

在主持人鍥而不捨的訪問下，文世成師傅加碼不藏私地透露了「究極」湯種麵包好吃的關鍵秘密，第一、「究極」湯種是由統一麵包特獨有的「自製老麵糰＋湯種」製作而成；第二、「究極」湯種三字訣工法「燙、熟、等」。「燙」是用90°C的熱水預先燙麵，做成湯種麵糰，能包覆水分、保持口感濕潤；「熟」是以12小時7度°C冷藏熟成，讓湯種麵糰分解成小分子，麵包吃起來每一口都香醇；「等」是經過60小時醱酵培養自製老麵種，加入湯種麵糰中，能豐富麵包的層次口感；文世成師傅笑說就是因為擁有這樣的「究極」湯種秘訣，才能讓統一麵包保有濕潤Q彈。

▲▼統一麵包,包裝麵包,究極湯種,文世成,即新聞。（圖／翻攝自影片）

▲▼統一麵包,包裝麵包,究極湯種,文世成,即新聞。（圖／翻攝自影片）

▲▼統一麵包,包裝麵包,究極湯種,文世成,即新聞。（圖／翻攝自影片）

▲▼統一麵包,包裝麵包,究極湯種,文世成,即新聞。（圖／翻攝自影片）

現烤麵包要求的是當天好吃，而包裝麵包需要的是隔天還要好吃，統一麵包研發過程中最難的便是維持麵包濕潤Q彈的技術。更重要的是，高產量生產的過程不是全部交給機器處理，而是仰仗產線上擁有超過300位專業國家認證專業的烘焙技術士層層把關，這群「麵包工匠」在大量生產時，用更謹慎的心態去面對所有的生產細節。為了維持麵糰的品質穩定，甚至準備了一個「湯種室」，讓麵糰可以得到最細心的照料。

▲▼統一麵包,包裝麵包,究極湯種,文世成,即新聞。（圖／翻攝自影片）

▲▼統一麵包,包裝麵包,究極湯種,文世成,即新聞。（圖／翻攝自影片）

為了不斷求新求變，師傅們更是每週都要試吃20幾款麵包，文世成師傅笑說「可以說是天天吃、餐餐吃」，在確認產品風味的同時，還要不斷思考提出更多優化麵包濕潤的想法，像是菱格香菠蘿、卡士達和青蔥乳酪這幾款熱銷麵包，就是因應消費者口味進化而研發的麵包。統一麵包沒有最好，只有更好的信念，這就是用心堅持，希望隨時隨地能帶給消費者安心的美味享受。

▲▼統一麵包,包裝麵包,究極湯種,文世成,即新聞。（圖／翻攝自影片）

▲▼統一麵包,包裝麵包,究極湯種,文世成,即新聞。（圖／翻攝自影片）

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