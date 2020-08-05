青春的足跡！陪你一起長大的「早餐回憶」

▲「統一麵包店」是六七年級生早餐的共同回憶。

圖、文／統一麵包提供

還記得這個在街角巷弄非常醒目的大紅色招牌嗎？短短半個多世紀前，麵包對多數臺灣人而言還是陌生的食物，當時大眾和麵粉最近的距離，可能是不少三四年級生都穿過的「麵粉袋內褲」。直到70～80年代，為了滿足邁入工商業社會的外食需求，方便即時的麵包才開始蓬勃發展，興盛一時的「統一麵包店（後逐一轉型為7-11）」，更成為六七年級生早餐的共同回憶。

▲左圖：1979年統一麵包於中壢設廠成立，首個包裝麵包出爐，讓消費者吃到安心美味的麵包。右圖：2016年湖口烘焙廠投產，擴大生產規模，未來提供民眾食品知識與寓教於樂的另類體驗。

全臺首家自動化生產麵包出爐 改寫飲食文化

早期的麵包店大多採家庭式經營，生產環境和陳列包裝難以標準化，而新式機器的導入是這個時代最重要的事。1979年成立的「統一麵包」派員至日本學習，引進當時最先進的麵包生產設備和專業技術，例如能讓烤出來的麵包有更濃厚風味和口感的「蒸氣烤爐」，當時就只有中華穀類食品工業技術研究所和統一麵包有；隔年，斥資四億五千萬成立的全臺首家大型自動化生產麵包廠－統一麵包廠啟用，自動化生產的麵包出爐，而「把麵包用包裝袋密封」的這個動作，讓麵包不只確保乾淨衛生，且有清楚的成分標示，同時易於保鮮，滿足消費者對於即時、方便、衛生的需求，也成為讓臺灣麵包業突破傳統經營方式、改變飲食文化的重要里程碑。

▲統一麵包經典人氣熱銷系列。

柔軟美味技術突破 研發自製老麵種

隨著消費者的味蕾越來越挑剔，統一麵包除了在生產上不斷改良，在口味上也推陳出新，像是研發「自製老麵種」來提升麵糰的延展性與濕潤度，採用比一般烘焙坊更精細費工的「中種法」，靠著長時間發酵帶出麵包香氣，讓麵包變得更柔軟美味，因而讓統一麵包能夠領先推出「不添加防腐劑」的麵包，至今每日銷量超過40萬顆麵包，一路擄獲消費者的心和味蕾。

▲統一集團世界級烘焙戰隊。

世界級烘焙戰隊 在地孕育臺灣之光

時至今日，臺灣已經發展出多元專業且富有特色的麵包文化，麵包逐漸演變成國民美食的這一段路，正映照著臺灣從傳統社會進入現代生活的進程；而走過麵食文化革新的40年，一路上，統一麵包從未缺席。除了陪伴著大家長大外，統一集團世界級烘焙戰隊更培育出不少以麵包走出國際的「臺灣之光」，不少新生代的夢想，就是成為下一位世界級烘焙師傅，代表臺灣發光發熱。由統一麵包創新的烘焙競賽「統一烘焙盃」也為他們提供了最佳的舞台，透過與得獎學生分潤的全新模式，協助將得獎作品上架，讓學生獲得分潤和實戰經驗，培育下一個臺灣之光，讓麵包不只代表著飽足和溫暖，更能孕育夢想！

40年的淬鍊！詳見全文：https://www.cw.com.tw/article/5100980