蔡英文聲援林智堅挨批倫理崩壞　蘇貞昌反酸國民黨要道歉來不及

▲行政院長蘇貞昌視察中央興辦文山景美社會住宅預定地 。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲疑雲，總統蔡英文日前在臉書為林智堅打氣，遭到國民黨批評是毀了學術倫理。對此，行政院長蘇貞昌10日回應，作為一個看過各種選舉的人，自己當年就是被抹黑的受害者，「國民黨選後才登報向我道歉，已經來不及」。

國民黨9日在臉書以「全黨連續三天護航論文抄襲，民進黨讓學術倫理崩壞中！」為題發文表示，國民黨拒絕國家機器暴力介入學術界，傷害台灣學術，呼籲民進黨不要再繼續作無謂的護航，拉低中華民國學術素質。

蘇貞昌上午在陳時中、內政部次長花敬群、行政院秘書長李孟諺、行政院發言人羅秉成等人的陪同下，視察中央興辦文山景美社會住宅預定地。蘇貞昌會前受訪時表示，政府一定會尊重學術倫理，包括學校的論文、學生的教育學程等，都是由學校管理、大學都自主，政府都會尊重。

蘇貞昌也說，作為一個一輩子看過各種選舉的人，當年他就是被抹黑的受害者，「國民黨在選舉的時候，用盡抹黑手段，選後才登報向我道歉，已經來不及」，相信經過幾十年後，選民的素質應該會向上提升，「不願意再看到抹黑手段」。

林智堅7日在臉書發文表示，面對選舉的風風雨雨，鄉親們一句簡單的加油，就能讓他充滿力量、繼續勇敢，有了大家的鼓勵，自己會繼續加油，「髒水來了，我會輕輕撥掉；做好該做的事，一步都不會停下來」。

蔡英文在貼文留言，「智堅辛苦了」，任何監督都應該基於事實，為了選舉任意抹黑，不是成熟民主應該有的亂象，相信林智堅一定可以用最好的政策願景、亮眼的施政經驗，爭取到更多的支持，讓市民有高品質的生活和可以期待的未來。