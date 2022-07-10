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國民黨：蔡英文、蘇貞昌如「NPC」　跳針護林智堅讓學術界蒙羞

▲▼ 林智堅。（圖／翻攝林智堅臉書）

▲林智堅。（圖／翻攝林智堅臉書）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨桃園市長參選人林智堅陷論文風波，國民黨今（10）日指出，即使是提供資料，也不能將別人的論文全文照抄，即使是做科技部委外計畫，也不能將研究的成果中飽私囊。民進黨上至總統蔡英文、下至各級黨公職，民進黨人不是「噤聲」，如同像遊戲中的「NPC（非玩家角色）」，全黨跳針護航一人。

國民黨質疑，綠營堅稱外界的質疑是舊聞、造謠，民進黨更連續三日跳針護航，林智堅與民進黨，面對質疑別再當只會跳針講同一句話的遊戲「NPC」，更不要用國家機器打壓學術倫理。

國民黨指出，自從林智堅論文案爆發起，民進黨多名大咖齊聲護航，如7月5日桃園市長鄭文燦說，「論文抄襲此議題已是舊事，林智堅市長也清楚的說明他是論文的主要撰寫者，他的指導教授也有相對的說明澄清，台大的論文也是一樣，他是主要的資料提供者」；而7月6日行政院長蘇貞昌也說，「選舉還沒正式展開，抹黑就已經先來」；接著，7月7日柯建銘說「國民黨選舉『沒半步』，只剩下『抹黑』和『奧步』」；而蔡英文也透過臉書，親自留言「智堅辛苦了！任何監督都應該基於事實，為了選舉任意抹黑，不是成熟民主應該有的亂象。

國民黨表示，民進黨聲稱林智堅論文抄襲案是舊聞，但其實根本不是舊聞，林智堅的論文根本沒有被認真檢視過，事實上，時代力量已多次發表聲明，強調他們從來沒有檢驗過林智堅的論文。

國民黨質疑，民進黨用不存在的「舊聞」當擋箭牌，難道是心虛？面對外界質疑，民進黨跟林智堅就像是遊戲中的「NPC」，只會避重就輕的回答「這是舊聞」、「這是抹黑」，而不敢真正面對外界質疑。

國民黨強調，竹科擁有研究報告百分百著作權，林智堅卻拿來當自己學位論文發表，道沒有侵害竹科著作權？竹科的研究報告是納稅人花45萬公帑做的，作為國家公民，質疑自己納稅錢的去向實屬正當，難道民進黨認為這是「抹黑」？

國民黨指出，在竹科管理局的期末報告中，完全沒有林智堅的姓名，林智堅的論文也沒有提到竹科管理局的期末報告，反而還心虛地將新竹科學園區更改為某科學園區，何來堂堂正正？林智堅若只負責發放、回收問卷，何以能夠包攬研究成果拿學位？何況資料或許可以共用，但是文字絕不可以抄襲，林智堅卻連錯字到圖表都一概照抄，若不是複製貼上照抄，又何以致之？

國民黨呼籲，即使蔡英文與蘇貞昌等高官都為林智堅送暖，即使中華大學校董、民進黨發言人李妍慧為林智堅打氣，即使民進黨全黨像「NPC」一樣為林智堅護航，台灣大學與中華大學也一定要不畏國家機器打壓，應迅速而客觀的公正審議，避免台灣學術界蒙羞。

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關鍵字：

林智堅論文抄襲

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