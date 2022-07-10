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林智堅戰桃園中壢參香　藍營嗆：向神明發誓論文自己寫的？

▲林智堅戰桃園首日中壢參香，藍營嗆：向神明發誓論文自己寫的？

▲謝克洋於廟前質問林智堅「敢不敢在神明前發誓，你的論文是你自己寫的？」（圖／謝克洋提供）

記者楊淑媛／桃園報導

辭去新竹市長職務第二天，民進黨徵召2022桃園市長參選人林智堅9日首日戰桃園，行程全是拜廟祈福。不過，首站出現在中壢仁海宮參香祈福，欲離去時，國民黨中壢區市議員參選人謝克洋迎上，大聲質問林「敢不敢在神明前發誓，你的論文是你自己寫的？」只見林智堅由鄭文燦緊緊陪同，理都不理，立即進入車內，驅車離去。

謝克洋臉書PO文指出，今天桃園市長鄭文燦，以及前新竹市長林智堅來到中壢仁海宮參拜，現場都是民進黨的民代或參選人。就在林智堅與鄭文燦受訪時，我準備拿起我的麥克風，大聲質問林智堅「敢不敢在神明面前發誓你的論文是你自己寫的。」

▲林智堅戰桃園首日中壢參香，藍營嗆：向神明發誓論文自己寫的？

豈料，四五位警察馬上圍過來，所長表示希望我不要這樣。警察包圍著我，不斷勸阻我「不要讓他們難做人」、「市長跟分局長都在現場，別讓場面難看」、「我們也有我們的壓力」、「你有聲量後我們更難做」，種種言語不斷地勸退我。鄭市長也不想聽到任何反對的聲音，就跟5月10號那天世客博事件一樣，小英總統也不能聽到反對意見，不能破壞皇城內的和諧」。

謝克洋說，他知道在蔡政府執政時候，要到首長出席的場合表達意見是一件艱困且危險的事情，但他認為該講的還是要講，政治人物如果不願意聽到人民的聲音，那跟獨裁政權有什麼兩樣？

據了解，首度參選、曾擔任國會助理的中壢區市議員參選人謝克洋，父親是金華里長謝岩介，有位全台知名的伯父、台南市議員謝龍介，父子倆，秉持著用心服務精神，爭取認同。

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