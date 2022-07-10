槍殺安倍兇手「步伐輕鬆愜意」移送檢方！　眼神直盯鏡頭未露愧疚

記者張方瑀／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡，主嫌山上徹也從原先的殺人未遂罪名，10日被改控殺人罪並移交檢方。從曝光的移送畫面可以看到，山上戴著白色口罩從奈良警方戒護下走出時，步伐相當輕鬆愜意，更被捕捉到眼神直視攝影鏡頭，絲毫沒有閃避，未露出任何愧疚感。

▲山上徹也移送檢方。（圖／路透）

▲山上徹也在警方戒護下步伐相當輕鬆。



根據《產經新聞》報導，現年41歲的山上徹也開槍擊殺安倍後，隨即遭到壓制逮捕，並在當地時間10日上午9時依照殺人罪嫌移送檢方。從曝光的畫面可以看到，山上穿著深藍色上衣、白色口罩走出奈良警署時，步伐相當輕鬆愜意，更被捕捉到眼神直直盯著鏡頭，絲毫沒有閃避，後來坐上警車後只是略微低著頭，沒有遮住臉部。

▲山上徹也移送檢方。（圖／路透）



報導指出，當時警署和檢察署外圍聚集100多名記者，奈良警方也出動大批警力在附近維安，山上約在9時20分左右就抵達奈良地方檢察官辦公室。

山上向警方坦承犯罪，至於動機的部分則稱，「對特定宗教團體有仇恨，而該團體與安倍首相有關，所以才會痛下殺手。」調查負責人透露，山上在行兇前一天也跟著安倍去了位在岡山的造勢現場，但當時沒有行兇，後續會再針對犯罪動機進行進一步調查。