產學醫合作3贏！慈濟攜手台大醫教　發表重大成果與專利

▲花蓮慈院聯合了慈大、慈科大、大林慈濟醫院、及台大，攜手發表24件近年來重要研發成果。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

七月八日上午，由花蓮慈濟醫院聯合了慈濟大學、慈濟科技大學、大林慈濟醫院、國立台灣大學，於台北慈濟東區聯絡處，攜手發表24件近年來重要研發成果與專利說明。

▲花蓮慈院林欣榮院長表示，藉由慈濟創新研發團隊與台大攜手，與更多廠商合作醫療發明，幫助病患遠離病苦的磨難。

針對新冠疫情，包含花蓮慈濟醫院研發團隊以台灣八種本土中草藥製成的複方，研發出淨斯本草飲系列產品，包含茶包、濃縮液及滴露，慈濟大學與中研院合作開發出新冠肺炎IgM/lgG雙抗體檢測試劑等，共同為抗疫投注心力。

▲慈濟教育志業體執行長王本榮表示，慈大、慈科大團隊的作品都是「學以致用，化研為用」的教研成果。

花蓮慈院院長林欣榮分享，花蓮慈院與慈大、慈科大二校，以及大林慈院、台灣大學，超過一千位的研發專業人員，研發品項包括：新藥、蛋白質藥、幹細胞的再生及癌症醫療；在醫材方面，有高階醫材、護理照護器材；在人工智慧的醫療應用有藥物使用智慧系統等。此次台大展出三件作品有智慧醫院ICD 10病歷分類自動編碼系統、預測頭頸部鱗狀細胞癌患者化療療效平台等醫療照護丶智慧醫療技術，林院長表示，希望藉由慈濟創新研發團隊與臺大攜手，期待更多廠商共襄盛舉，合作進行醫療發明，幫助病患遠離病苦的磨難。

▲慈大國際暨跨領域學院院長林光慧指出，成功有效的科研應用能造福許多病患，解決重要的社會問題。

發表會上，由來自花蓮慈院、慈大、慈科大、大林慈院、台大等醫療及教育專業領域的研究團隊，為大家帶來十四場發明專利與技術說明會。此次發表內容，包括幹細胞再生醫療，花蓮慈院是極少數擁有細胞治療中心的醫學中心，有能力自行生產幹細胞並進行相關研發；球松素可作為調節膽固醇和脂質的醫藥組合物或飲食補充物；攜帶式傅染病分子診斷系統、整合式核酸恆溫環狀擴增試條暨行動裝罝系統，可應用於傅染病原快速檢測；另有體外的足底核心肌群訓練結合 3D列印技術，可降低製造成本，提供客製化、精準化客戶需求等。

▲科大主任秘書何玉菁表示，研發團隊在培育人才的同時，也能承擔社會責任、提供專業。

花蓮慈院癌症研究中心許仁駿博士分享「智慧藥箱」的研發。遠距醫療是現今醫療趨勢之一，針對就醫不便的偏鄉地區，視訊門診成為患者的一大福音，而除了看診，如何解決領藥問題就是關鍵。花蓮慈院團隊研發的可攜式藥箱採取模組化概念，可擴充、靈活調整、易替換，能夠依病患的用藥量與人數來組裝，每日按時配給患者所需用藥；藥盒由合作醫院以物流配治病患家中，再由合作醫院的藥師、居家護理師協助安裝，提供友善介面讓病患快速且正確地用藥、安心吃藥。

▲花蓮慈院李啟誠醫師分享免疫細胞治療與創新療法。

長久以來，慈濟醫療志業與教育志業攜手投入研發創新，發揮醫護一體、校院一家的精神。慈濟教育志業體執行長王本榮表示，醫師與教師的研發成品與專利成果，涵蓋面向極廣，多年試驗的作品包括有：癌症藥物、X光攝影定位指示裝置、核心肌群訓練器、穿戴型感應與刺激裝置、及居家照護裝置等都是「學以致用，化研為用」的教研成果，亦是慈濟四大志業攜手合作的具體展現，更是安定人心的力量來源。

▲花蓮慈院癌症研究中心許仁駿博士分享「智慧藥箱」的研發。

慈濟大學以醫學院起家，致力於學用合一。慈大國際暨跨領域學院院長林光慧指出，成功有效的科研應用能造福許多病患，解決重要的社會問題、減缓天災人禍所造成的傷害。慈科大主任秘書何玉菁表示，研發團隊「以人為核心、以預防為目標、以便利為導向、以安全為宗旨」研發作品，在培育人才的同時，也能承擔社會責任、提供專業。

▲大林慈院護理師分享防護裝置與腹膜透析接管輔助裝置。

發表會上，藉由專利靜態展示與專題演講，分享資通訊科技應用、護理創新科技應用、新藥研發、藥物研發平台等成果。花蓮慈濟醫學中心與慈大、慈科大共同推動專利、技術移轉、授權媒合活動，攜手大林慈院及臺灣大學，讓臺灣優秀的醫療體系、教育體系、產業界一起合作，化研為用造福人群，創造經濟效益，達到醫院、學校與廠商三贏的局面，屐現閃耀的灣之光。