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建中同學會購買餐盒慰勞關山慈濟醫院　幫醫護加油打氣　

▲建中同學會買餐盒替醫護加油打氣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲建中同學會買餐盒替醫護加油打氣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

肺炎疫情爆發至今台東縣累計確診人數超過3萬4千人，其中縱谷地區的關山和海端平均6.5人就有1名確診個案；縱谷唯一的醫院「關山慈濟醫院」除了提供包括快篩、PCR採檢外，還承接確診、隔離的洗腎患者血液透析；台北建國中學同學會8日特地購買餐盒，替關山慈濟醫院全院醫護人員及關山衛生所加油打氣，讓醫護人員感到相當暖心。

3年的肺炎疫情讓醫院和衛生所投入相當多醫護人力及資源進行防疫，關山慈濟醫院近3個月在抗原快篩和核酸檢測方面就採檢超過2000人；關山慈濟醫院潘永謙院長表示，醫院在有限人力的調配下除原有的門診醫療外，5月起還開設中、西醫的視訊診療，而且就針對洗腎患者更是規劃「確診」發生時不中斷洗腎的特別服務，1個月就服務64人次。

此次特地來關山為醫護人員打氣的是台北建國中學第38屆同學會，由門諾醫院麻醉科主任賴賢勇醫師和台科大邱韻祥教授代表同學會捐贈餐盒，關山慈濟醫院由副院長吳勝騰代表接受。而賴賢勇醫師曾經在關山慈濟醫院服務十年，「回娘家」看到老同事特別開心也互相加油打氣，期許大家共同努力挺過這波疫情。

邱韻祥則是近年帶領台科大學生在關山投入空間活化和協助偏鄉教育與小鎮結緣，透過好友關山義消分隊長周福安的瞭解在關山這些醫護人員相當辛勞在防疫，因此建中第38屆同學會決定以實際行動來表達對關山慈濟醫院和關山鎮衛生所的付出感謝，也祝福疫情能趕快結束以緩解醫護的壓力。

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