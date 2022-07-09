蘋果新專利曝光！　AirPods Pro自動偵測、調音量「避免用戶出車禍」

▲蘋果取得新專利，讓AirPods Pro可自動調整音量，確保用戶注意周遭環境的重要聲音，避免發生意外 。（圖／翻攝蘋果官網）

記者李錦奇／綜合報導

蘋果最近取得新專利，有助提升新一代AirPods Pro 內置的安全功能。簡單地說，是透過自動調整音量，確保用戶聽到周圍重要的聲音，像是緊急警報和汽車喇叭聲等，避免用戶在路上或者聲音嘈雜的建築工地附近，發生意外。

根據《Patently Apple》報導，蘋果提交給美國專利商標局（USPTO）的一系列專利中，提到一個背景音系統（Contextual audio system），可以透過用戶手機或 Apple Watch 收集的GPS數據和其他參數，確定用戶行進方向和速度，進而調整相對應的左耳或右耳耳機的音量。

從蘋果的專利圖可見，當用戶沿著道路騎自行車，系統發現前方有另一輛自行車，AirPods Pro將自動調整聲音，甚至關閉音樂，提醒用戶注​​意前方路況。

▲蘋果取得新專利，AirPods Pro會視情況自動調整音量，避免用戶發生交通意外。（圖／翻攝Patently Apple）

換個場景，當用戶戴著AirPods Pro過馬路，可能不會注意四周車輛，此時，AirPods Pro將會降低音量甚至暫停播放，提醒用戶注意交通。

再換個場景，當用戶在馬路旁行走，AirPods Pro只會降低靠近馬路一側的耳機音量，例如用戶左側為馬路，則AirPods Pro只調整左側耳機音量，確保用戶能聽到周圍的緊急聲音。

甚至，當AirPods Pro和其他設備檢測到特定數據時，系統還可能播放一段預存在iPhone或Apple Watch 的警報音，提醒用戶注意四周。

除了運動交通場景，該系統還可在緊急情況啟動，例如洪水警報、事故和天氣警報等等。該項專利強調，面對危險場所、工作現場等需要專注的場景，AirPods Pro的聲音可能會降低甚至暫停。