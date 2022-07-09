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「林智堅政績90分！」　媒體人3點護航：為何糾結10年前論文

▲▼新竹市長林智堅任期最後一天。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅論文爭議未息。（圖／新竹市政府提供）

記者邱晟軒／綜合報導

新竹市長林智堅論文爭議持續延燒，碩士論文涉嫌與竹科管理局研究報告、台大國發所碩論有高度雷同，引發外界熱議。對此，資深媒體人姚惠珍認為，若林智堅的的市政成績90分，為什麼現在大家一直糾結10幾年前的論文？

姚惠珍8日在政論節目《新聞面對面》上評論林智堅論文爭議，她認為目前林智堅論文是否涉及抄襲仍然未定，可是現在選的是市長，若林智堅市政成績是80分、90分，「那為什麼現在大家一直糾結他10幾年前的那個論文？」

姚惠珍指出，因為家中有小孩就讀私立學校，所以非常清楚知道，現在的年輕人會有一種狀況，就是他們會有一種若是念私立學校，就會覺得自己矮國立大學一級的想法，所以林智堅也許以前是比較不會念書，但在從政後，補足取得所謂的金字塔階層非常重要的家世和學歷，「所以整件事情討論到最後，我覺得真的不要小看反撲的力量」。

▲▼林智堅論文爭議續燒，資深媒體人姚惠珍認為整件事「不要小看反撲的力量」。（圖／翻攝自新聞面對面）

▲林智堅論文爭議續燒，資深媒體人姚惠珍認為整件事「不要小看反撲的力量」。（圖／翻攝自新聞面對面）

對於姚惠珍的說法，資深媒體人黃創夏抱持不同的看法，「這不是人生勵志的故事，這是政治」，他舉郭台銘就算讀中國海專，也不會有人懷疑他的成就，因為這跟成績沒有關係。所以，回到林智堅在這段期間如何護衛才是關鍵，因為在北北桃寫過論文且40歲以下的年輕人特多，所以你的辯護上如果違背了經驗法則，那就會很倒楣。

姚惠珍補充解釋，選民投票給這個政治人物，很大的成分上是希望為自己發聲，「我就不相信桃園、新竹有寫過論文的人，會比沒有寫過論文的人還多」。

▲▼林智堅論文風暴延燒，總統蔡英文7日發聲力挺 。（圖／翻攝自新竹市政府官網）

▲總統蔡英文7日發聲力挺林智堅 。（資料圖／翻攝自新竹市政府官網）

資深媒體人尚毅夫質問姚惠珍，我們都知道有選舉公報，而且它是公開資訊，所以若未來台大做出決議說，林智堅涉及抄襲所以剝奪碩士論文，「那我請問妳，林智堅從選市長到連任市長，到現在要選桃園市長的登記都寫台大碩士，而這個碩士是你用抄襲詐騙而來的，這要怎麼跟人民交代，我當初是怎麼用碩士學歷去騙你們的？」

姚惠珍反駁，如果這個是誠信問題，那無庸置疑，當然就也不用再選下去，不過現在就是因為整個台灣社會非常注重這種東西，所以才會讓一些年輕人在一開始無法取得較好學歷，不過如果你要是用同樣的標準，「那我呼籲全部都去查。」

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