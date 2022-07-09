當年台大國發所「很難考」　高嘉瑜：在職專班出現後學弟妹滿天下

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對民進黨桃園市長參選人林智堅被控論文抄襲，民進黨立委高嘉瑜8日在節目《新聞面對面》指出，論文爭議不早一天水落石出，對綠營選情的傷害恐難止住。她也提到，過去國家發展研究所是滿難考的系所，自從在職專班出現後，才發現自己的學弟妹滿天下。

高嘉瑜提到，她是台大法律系畢業後應屆考上國發所的一般生，國發所在當時算是滿難考的研究所。日後出現職專班，才發覺學弟妹滿天下，包含桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、林智堅等人皆是她的學弟。她笑說，如果國發所研究生要組派系，應該會在民進黨內滿強勢的。

高嘉瑜說，林智堅碩論指導教授、國安局長陳明通在國發所裡面「子孫滿天下」，幾乎所有綠營人士都由他指導，由於陳明通本身政治傾向偏綠，大家跟他很合得來。當然，陳明通很認真指導學生，只是外界很難理解余正煌與林智堅論文關係究竟如何。

高嘉瑜認為，林智堅論文爭議只有2種結果。第1種是經過學術倫理審查後，認定林智堅沒有抄襲，另一種則是林智堅抄襲竹科管理局報告以及余正煌論文，但若真是林智堅抄襲，「事情就大條了」。

高嘉瑜表示，綠營當然相信林智堅，可是火一直燒下去，加上藍營緊咬不放，如果審查結果要等到2個月後，等同是9月登記前才能一刀斃命，將大大傷害綠營選情。

對於被指控論文抄襲一事，林智堅已大動作召開記者會駁斥，強調過去2018、2020年選舉，就有不同政黨針對他的論文提出攻擊抹黑，「我和教授過去都有相關澄清，論文沒有問題」。

林智堅表示，在中華大學的碩士論文中，是他和老師共同參與計畫，包含問卷設計、發放、蒐集等，何來抄襲之說？如對手後續再企圖用論文事件做政治口水、抹黑、潑髒水，這不會是人民所期待的。

另外，林智堅也表示，他在台大國發所的碩士論文、與另名撰寫者余正煌的論文，雖然都是修讀相關老師的課程，但2人論文存在3大不同，包括主題不同、研究對象不同、最後得出的結論也不同，可謂是「天差地別」。

至於國民黨議員王鴻薇爆料他論文抄襲事件，林智堅說，因為已經嚴重影響他和團隊的名譽，已委託律師前往按鈴申告，對於不實指控，絕對捍衛自己的名譽提告。