　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

當年台大國發所「很難考」　高嘉瑜：在職專班出現後學弟妹滿天下

▲▼高嘉瑜回應服務處差點遭縱火事件。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對民進黨桃園市長參選人林智堅被控論文抄襲，民進黨立委高嘉瑜8日在節目《新聞面對面》指出，論文爭議不早一天水落石出，對綠營選情的傷害恐難止住。她也提到，過去國家發展研究所是滿難考的系所，自從在職專班出現後，才發現自己的學弟妹滿天下。

高嘉瑜提到，她是台大法律系畢業後應屆考上國發所的一般生，國發所在當時算是滿難考的研究所。日後出現職專班，才發覺學弟妹滿天下，包含桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、林智堅等人皆是她的學弟。她笑說，如果國發所研究生要組派系，應該會在民進黨內滿強勢的。

高嘉瑜說，林智堅碩論指導教授、國安局長陳明通在國發所裡面「子孫滿天下」，幾乎所有綠營人士都由他指導，由於陳明通本身政治傾向偏綠，大家跟他很合得來。當然，陳明通很認真指導學生，只是外界很難理解余正煌與林智堅論文關係究竟如何。

高嘉瑜認為，林智堅論文爭議只有2種結果。第1種是經過學術倫理審查後，認定林智堅沒有抄襲，另一種則是林智堅抄襲竹科管理局報告以及余正煌論文，但若真是林智堅抄襲，「事情就大條了」。

高嘉瑜表示，綠營當然相信林智堅，可是火一直燒下去，加上藍營緊咬不放，如果審查結果要等到2個月後，等同是9月登記前才能一刀斃命，將大大傷害綠營選情。

對於被指控論文抄襲一事，林智堅已大動作召開記者會駁斥，強調過去2018、2020年選舉，就有不同政黨針對他的論文提出攻擊抹黑，「我和教授過去都有相關澄清，論文沒有問題」。

林智堅表示，在中華大學的碩士論文中，是他和老師共同參與計畫，包含問卷設計、發放、蒐集等，何來抄襲之說？如對手後續再企圖用論文事件做政治口水、抹黑、潑髒水，這不會是人民所期待的。

另外，林智堅也表示，他在台大國發所的碩士論文、與另名撰寫者余正煌的論文，雖然都是修讀相關老師的課程，但2人論文存在3大不同，包括主題不同、研究對象不同、最後得出的結論也不同，可謂是「天差地別」。

至於國民黨議員王鴻薇爆料他論文抄襲事件，林智堅說，因為已經嚴重影響他和團隊的名譽，已委託律師前往按鈴申告，對於不實指控，絕對捍衛自己的名譽提告。

►康寧保鮮盒超級特價來了！能放冷凍也能進烤箱　不買會後悔

ET快訊
謝忻「0偽裝」綠島擺路邊攤維生！　激瘦到肋骨凸出
快訊／2人谷關野溪3m深潭游泳　16歲少年失蹤
獨／谷關地標「千年五葉松神木」倒了！　飯店設施遭毀
快訊／安倍遇襲身亡　習近平向岸田文雄致唁電
安倍來台吃飯「1舉動」眾人傻！　他回憶：馬英九被罵爆
快訊／新北死亡車禍！　女疑闖紅燈遭撞飛身亡
LIVE／安倍遺體運回東京住家！　現場最新畫面
安倍隨扈被罵翻！他曝「南韓鐵桶陣」肉身護朴槿惠：專業太多
獨／12歲國小生染疫康復　突爆腦霧「眼神空洞、記憶消失」
槍殺動機曝！山上徹也「媽媽迷信宗教破產」　對安倍懷恨在心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

公開87次視察市場紀錄　黃珊珊：每案追蹤列管、非選舉拜票

安倍晉三遭槍擊身亡　黃珊珊：記取教訓化解社會對立

林佳龍轉戰新北！　侯友宜罕見表態：新北市絕對不是附庸

北市振興方案718公布　黃珊珊：類似熊好券的促銷方式

當年台大國發所「很難考」　高嘉瑜：在職專班出現後學弟妹滿天下

起底綠營發言人李妍慧　他曝：10年2次財產申報不實「挨罰逾300萬」

預測林智堅「不排除有退選可能」　沈富雄：低估論文爭議嚴重性

被借名影射「挑省籍情結」趙少康不忍了　赴警局開吉...3罪曝光

「龍中配」將成形！林佳龍曝大台北寫真　首都圈治理加重新北

林智堅重申論文原創　賴香伶：總是用「申論題」回答「是非題」

安倍晉三演講中彈命危 槍手偽裝民眾背後開槍

安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

安倍晉三左胸、右頸中彈　搶救宣告不治享壽67歲

安倍「背後中彈」瞬間曝 兇手連轟2槍被警制伏

41歲嫌2槍擊倒安倍晉三　開火後槍放原地等人抓

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

女友連續追問死亡問題　男友秒答求生技能滿點

郭靜不凍卵「沒有想生小孩計畫」　廖允杰又被cue...抱歉：沒有別人了XD

獅猿激戰爆發觸身球衝突　投手胡智為遭驅逐出場

爸見兒女吵架拿手機狂拍　嗨唱神曲：完了！芭比Q了

公開87次視察市場紀錄　黃珊珊：每案追蹤列管、非選舉拜票

安倍晉三遭槍擊身亡　黃珊珊：記取教訓化解社會對立

林佳龍轉戰新北！　侯友宜罕見表態：新北市絕對不是附庸

北市振興方案718公布　黃珊珊：類似熊好券的促銷方式

當年台大國發所「很難考」　高嘉瑜：在職專班出現後學弟妹滿天下

起底綠營發言人李妍慧　他曝：10年2次財產申報不實「挨罰逾300萬」

預測林智堅「不排除有退選可能」　沈富雄：低估論文爭議嚴重性

被借名影射「挑省籍情結」趙少康不忍了　赴警局開吉...3罪曝光

「龍中配」將成形！林佳龍曝大台北寫真　首都圈治理加重新北

林智堅重申論文原創　賴香伶：總是用「申論題」回答「是非題」

通風佳、接觸少　疫後民眾預約看屋它意外爆紅

拜登再簽4億美元軍援！　加碼提供海馬斯火箭、彈藥助攻烏克蘭

公開87次視察市場紀錄　黃珊珊：每案追蹤列管、非選舉拜票

險遭違停保時捷車門擊落　被嗆「現在不能檢舉」...1照片完美復仇

快訊／2人谷關野溪3m深潭游泳　16歲少年失蹤...警消全面搜救

綠島大街「女神0偽裝擺路邊攤」維生！激瘦到肋骨全凸出　真實身材曝

快訊／台南善化工地挖破瓦斯管　警消合力警戒灑水防護

勝投王象魔力被韓職挖角　韓媒爆轉戰SSG登陸者

哈孝遠錄影嗨聊房事！　空姐老婆被乘客問「私密1問題」：很不舒服

獨／現場畫面曝！谷關地標「千年五葉松神木」倒了　毀飯店設施

政治熱門新聞

快訊／蔡英文下令7/11降半旗1天

陳時中可望參選　李秉穎揭下任指揮官人選是他

陳水扁哀悼安倍　對台灣這麼力挺

陳致中籲為安倍降半旗　「悼念我們最好的盟友」

台北市長提名等一個人？　陳建仁首鬆口「下一步」

台北市童軍大露營展開　蔡炳坤緬懷安倍晉三：為他家人祈福

民進黨雙北佈局「陳時中＋林佳龍」　週日選對會拍板

宣示「台灣有事即日本有事」　細數安倍挺台事蹟

安倍遇刺亡！李來希問「怎看台日未來發展」　網竟回「讚」超逆風

快訊／林佳龍態度轉彎！　鬆口「願挑起新北市長大樑」

林智堅請辭首日！換封面照喊「早安桃園」

深綠醫轟林智堅懶到人神共憤　文字重複率42%

安倍晉三不治！台灣民代齊哀悼　她更列挺台事蹟

林佳龍轉戰新北「天降甘霖」　綠營議員：絕對是超強母雞

更多熱門

相關新聞

林智堅重申論文原創　賴香伶：總是用「申論題」回答「是非題」

林智堅重申論文原創　賴香伶：總是用「申論題」回答「是非題」

新竹市長林智堅辭職後展開桃園市長競選行程，面對近期「論文門」爭議延燒，再度強調自己是論文的原創者，呼籲外界抹黑不要持續魚目混珠。對此，台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶今（9日）表示，林智堅總是用「申論題」回答「是非題」，請他不要用烏賊遁形之術，應儘速公布原創者的資料。

王鴻薇曝林智堅支持者消費安倍晉三　

王鴻薇曝林智堅支持者消費安倍晉三　

林智堅請辭首日！換封面照喊「早安桃園」

林智堅請辭首日！換封面照喊「早安桃園」

林智堅論文遭控抄襲　台大國發所首發聲：配合校方與社科院調查

林智堅論文遭控抄襲　台大國發所首發聲：配合校方與社科院調查

林智堅備戰桃園遭批「低等閩南人」　他回擊了

林智堅備戰桃園遭批「低等閩南人」　他回擊了

關鍵字：

高嘉瑜國發所台大林智堅

讀者迴響

熱門新聞

日網友恐怖預言有大事發生！警介入調查

安倍晉三中彈身亡　7張圖看這場暗殺事件

安倍槍擊近距離視角影片曝光　槍響回頭後摀胸倒地

安倍身亡…愛妻絕望淚吐1句話！94歲母放聲大哭

安倍遇刺身亡「女神級保鑣」也在場　真實身分起底

安倍身亡「日年輕人超冷漠」2原因曝光！

安倍晉三為她助選卻身亡！　女候選人全程目睹崩

《小鬼當家》男星離世！

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

快訊／安倍晉三「直接死因曝光」！

快訊／安倍晉三遺體運回東京家中　妻子悲痛低頭不語

安倍中彈撐5小時　像在等老婆來

10年狂嗑6000個爌肉便當　他突消風10公斤原因曝

安倍中槍新畫面　槍手走近舉槍瞄準連開2槍

即／留言「想槍斃蔡英文」　警方逮大學畢業生

更多

最夯影音

更多
安倍晉三演講中彈命危 槍手偽裝民眾背後開槍

安倍晉三演講中彈命危 槍手偽裝民眾背後開槍
安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

安倍晉三左胸、右頸中彈　搶救宣告不治享壽67歲

安倍晉三左胸、右頸中彈　搶救宣告不治享壽67歲

安倍「背後中彈」瞬間曝 兇手連轟2槍被警制伏

安倍「背後中彈」瞬間曝 兇手連轟2槍被警制伏

41歲嫌2槍擊倒安倍晉三　開火後槍放原地等人抓

41歲嫌2槍擊倒安倍晉三　開火後槍放原地等人抓

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面