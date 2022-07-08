林智堅論文遭控抄襲　台大國發所首發聲：配合校方與社科院調查

▲新竹市長林智堅今在任最後一天。（圖／新竹市政府提供）



生活中心／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅遭在野黨質疑就讀台大國家發展研究所時撰寫的碩士論文涉嫌抄襲，但林澄清兩篇論文主題不同、研究對象不同、結論不同。對此，台大國發所今晚發表聲明，強調正配合校方與社科院學位論文學術倫理審定委員會進行處理程序，敬盼各界耐心等候相關作業完成。

今天卸任的新竹市長林智堅在台大國家發展研究所撰寫的碩士論文遭質疑有部分內容與另一篇同所學生論文雷同，台北市議員徐巧芯已向台大檢舉林智堅的論文涉嫌抄襲。

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對此，台大國發所今晚發布「國家發展研究所畢業生學位論文涉及學術倫理事件聲明」，聲明指出，關於該所碩士在職專班畢業生學位論文涉及學術倫理事件，國發所正配合台大與社科院學位論文學術倫理審定委員會進行處理程序，敬盼各界耐心等候相關作業完成。

國發所指出，該所學生畢業前均須完成所內的課業及考試要求，並依據教育部及臺灣大學相關規定撰寫學位論文。國發所自今年2月起要求本所學生申請學位論文口試，須繳交「碩博士論文原創性比對檢核表」，學位論文亦須附上「碩博士學位論文學術倫理聲明書」，以確保符合學術倫理規範。

國發所表示，對於近日相關的批評指教，該所十分重視並納為參考，以期回報社會大眾的愛護與支持。