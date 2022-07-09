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疫情影響高品質芋頭慘跌價　炎夏到雲林吃芋頭冰好時機

▲林內芋頭不同於其他地區一年種一次，林內芋頭是一年四季都能種，夏季蟲害與梅雨季雖會造成農損，但是不影響成品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林內芋頭不同於其他地區一年種一次，林內芋頭是一年四季都能種，夏季蟲害與梅雨季雖會造成農損，但是不影響成品。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林林內烏塗村與濁水溪相鄰，盛產芋頭且一年四季都能種，水源電解質高且「烏塗」之名來自濁水溪所沈澱下的灰黑土，經濁水溪灌溉而成的土質，種出澱粉量高的優良芋頭。進入暑假第一週，烏塗社區「教芋部」搭上疫苗接種潮推出諧音「芋苗接種」活動，吸引民眾前往體驗移栽，並品嚐超品質綿密芋頭冰。

林內鄉位於雲林最北，與彰化二水、南投竹山相鄰，充足的濁水溪水源加上肥沃土壤，所產出濁水米與芋頭及水果品質相當優良且極具盛名。惟因疫情影響造成數月來芋頭產銷供過於求價格滑落，且今年雷雨多稍有農損，但農民仍勤奮與用心種植，持續精進栽培，產出優質芋頭，民眾前往林內遊憩間有採收均可洽詢購買，價格便宜正是時候。

▲林內芋頭不同於其他地區一年種一次，林內芋頭是一年四季都能種，夏季蟲害與梅雨季雖會造成農損，但是不影響成品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「林內教芋部」販售當地現採的芋頭冰，芋頭綿密口感搭配清涼挫冰，消暑又療癒。（圖／記者蔡佩旻攝）

種植10多年的芋農張阿姨說，料理很少拿芋頭當主角，但它絕對是料理界最佳配角，火鍋、米粉湯、芋頭脆餅、煮粥、湯、冰品都能用。去年疫情嚴重時，生產芋頭角的加工廠都還有接到外銷訂單，但今年疫情進入高原期，不僅外銷單音訊全無，無法內用的規定下火鍋類等餐廳受到衝擊，連帶影響加工廠的訂單，產地出現供過於求情況，價格自然滑落，現在來吃最便宜！

▲林內芋頭不同於其他地區一年種一次，林內芋頭是一年四季都能種，夏季蟲害與梅雨季雖會造成農損，但是不影響成品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林內烏塗所產與芋頭澱粉質量高，小火熬糖1.5小時後香甜綿密，加進挫冰超受歡迎。（圖／記者蔡佩旻攝）

林內鄉芋頭產銷班班長張惠勝表示，林內芋頭不同於其他地區一年種一次，林內芋頭是一年四季都能種，夏季蟲害與梅雨季雖會造成農損，但是絕不影響成品，削開外皮與損傷處後的芋頭依然綿密有香氣，今年產地批發價格與去年同期相差近一倍，往年產地價最佳每台斤可到30元，但下跌至每台斤8至14元左右。

▲林內芋頭不同於其他地區一年種一次，林內芋頭是一年四季都能種，夏季蟲害與梅雨季雖會造成農損，但是不影響成品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲暑假週末一早才10點多就坐滿了品嚐芋頭冰的民眾，每份冰品只售50元便宜實惠。（圖／記者蔡佩旻攝）

專推食農教育的「林內教芋部」為帶動買氣，部長林建安計畫在8月啟動「一日芋農」教學體驗營，親子、個人或團體均可報名，包括下田採芋頭、割除增生苗及「接種芋苗」、品嘗新鮮手作芋冰等，深度認識在地農產。活動採報名制，屆時詳情可到林內教芋部粉絲專頁查詢。

▲林內芋頭不同於其他地區一年種一次，林內芋頭是一年四季都能種，夏季蟲害與梅雨季雖會造成農損，但是不影響成品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林內鄉特產之一「香蕉」，林內教芋部的香蕉巧克力冰淋上煉乳成為小孩最愛的品項。（圖／記者蔡佩旻攝）

林內鄉長張維崢表示，進入暑假第一週，林內農特產除了鳳梨、木瓜、香蕉、火龍果之外，就是芋頭。林內「教芋部」夏季推出農特產冰品，採用在地芋頭無需太多調味，以糖熬煮就能有香甜綿密的風味，來到此可以品嚐由濁水溪天然微量礦物質水源孕育的芋頭「口感特別」，歡迎全國民眾來到林內，除了龍過脈步道、驛站等特色亮點休憩，也可以來到烏塗社區的「教芋部」吃冰消暑，參與芋頭相關好吃好玩的知識體驗。

▲林內芋頭不同於其他地區一年種一次，林內芋頭是一年四季都能種，夏季蟲害與梅雨季雖會造成農損，但是不影響成品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林內教芋部的的芒果冰一碗售價50元，放在剉冰上加了煉乳也是熱賣品項之一。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林內芋頭不同於其他地區一年種一次，林內芋頭是一年四季都能種，夏季蟲害與梅雨季雖會造成農損，但是不影響成品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「林內教芋部」為帶動芋頭買氣，部長林建安計畫在8月啟動「一日芋農」教學體驗營，親子、個人或團體均可報名，包括下田採芋頭、割除增生苗及「接種芋苗」活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

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