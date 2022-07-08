比基尼清涼熱舞要來了！2022雲西海洋音樂祭　7／23-8／7登場

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林夏季最大盛事「2022雲西海洋音樂祭」將於7/23-8/7日連續三個週末舉辦，今（8）日雲林縣政府文化觀光處舉辦活動預告宣傳記者會，邀請DJ-妖嬌及草屯囝仔擔任宣傳嘉賓，並由縣長張麗善與貴賓一同開箱海洋音樂祭亮點，挽袖淨灘、沙灘排球、水上活動、泡泡趴、夏日市集、微醺餐桌及Happy Hour。

▲「2022雲西海洋音樂祭」將於7/23-8/7日連續三個週末舉辦，今日舉辦活動預告宣傳記者會，邀請DJ-妖嬌及草屯囝仔擔任宣傳嘉賓。（圖／記者蔡佩旻攝）

活動現場由DJ-妖嬌與辣妹電音熱舞揭開序幕，活力四射的舞蹈比炎熱夏季更令人血脈噴張，宣傳嘉賓草屯囝仔樞育以接地氣的台語聊到，進入夏天就是想玩水、戶外活動，受邀到雲林參加海洋音樂祭非常興奮期待，也提到草屯因靠山沒有海，所以看到大海宛如脫韁野馬；倆人現場帶來新歌清唱為今日宣傳活動掀起另一波高潮。

▲「2022雲西海洋音樂祭」將於7/23-8/7日連續三個週末舉辦，今日舉辦活動預告宣傳記者會，邀請DJ-妖嬌及草屯囝仔擔任宣傳嘉賓。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲西海洋音樂祭透過多元活動、歌手演唱、沙灘排球、挽袖淨灘、微醺餐桌讓海線起飛，今年點搖身變成音樂會場景，超強卡司陣容、美食與海景，結合在地特色宣傳雲林觀光，推廣海洋慢遊及永續理念，邀請大家於後疫情的時代，享受不一樣的海灘時光，感受國境之西的獨特魅力。

▲「2022雲西海洋音樂祭」另有「挽袖淨灘」、「SUP立式划槳體驗」、「沙灘排球活動」以及4場限定「海陸深度微旅行」帶領民眾體驗沿海鄉鎮的人文風情活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

文化觀光處長陳璧君表示，主舞台「音浪來襲」集結金曲強手，「美秀集團」、「原子邦妮」、「黃偉晉」、「李友廷」、台語嘻哈音樂團體「草屯囝仔」、「農村武裝青年」優質表演團體等，樂韻湧動雲西海洋。一入場除了夏日市集吃喝玩樂，海水浴場將以親子遊樂園為構想，「水樂園泡泡趴」體驗夏日清涼。

▲「2022雲西海洋音樂祭」「HAPPY HOUR」每日有百份尚好酒品雲林啤酒、舒肥肉品潛艇飽、白水咖啡、雲林微醺特調酒、崙背李排骨酥-米糕精選各式小食，免費享用。（圖／記者蔡佩旻攝）

文化觀光處說明，「2022雲西海洋音樂祭」另有不同主題活動，身體力行回饋自然環境的「挽袖淨灘」、輕柔划行欣賞美景的「SUP立式划槳體驗」、「沙灘排球活動」以及4場限定「海陸深度微旅行」帶領民眾體驗沿海鄉鎮的人文風情活動。

▲「2022雲西海洋音樂祭」「HAPPY HOUR」每日有百份尚好酒品雲林啤酒、舒肥肉品潛艇飽、白水咖啡、雲林微醺特調酒、崙背李排骨酥-米糕精選各式小食，免費享用。（圖／記者蔡佩旻攝）



「HAPPY HOUR」每日有尚好酒品雲林啤酒100杯、舒肥肉品潛艇飽100份、白水咖啡100杯、雲林微醺特調酒100杯、崙背李排骨酥-米糕100份精選各式小食。此外，三條崙海洋牧場限額的「微醺餐桌」，將麥寮、台西、四湖、口湖當地食材，以法式料理的精神設計菜餚及故事，再結合水土保持局「千人炭烤鮮蚵」活動，邀請全國民眾一起蒐集雲林海味。

雲西海洋音樂祭活動資訊：

時間：7/23、7/24、7/30、7/31、8/6、8/7(週六、日)

地點：(1)三條崙海水浴場｜14:30-16:00｜水上沙灘活動、兒童泡泡水樂園夏日市集

(2)海清宮停車場 ｜16:30-18:30｜主舞台音樂會及市集

▲「2022雲西海洋音樂祭」「HAPPY HOUR」每日有百份尚好酒品雲林啤酒、舒肥肉品潛艇飽、白水咖啡、雲林微醺特調酒、崙背李排骨酥-米糕精選各式小食，免費享用。（圖／記者蔡佩旻攝）

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