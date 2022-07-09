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社會 社會焦點 保障人權

16歲高中生闖管制區馬陵溫泉戲水「卡深潭亡」　爸接噩耗怒喊告

記者哈勇嘎奧、游瓊華、林冠吟／台中報導

台中市19歲許姓男子和16歲洪姓高二男生9日上午10點半左右，前往谷關管制哨上游2公里處的溪床游泳，該處潭水水深達3公尺、水流緩慢，不料洪男在過溪時，卻不慎踩到石頭滑倒，掉落水中不見蹤影，後來雖被尋獲但不治死亡。不過據了解，2人先是開車至台8線37公里管制站下方進入，下到大甲溪溪底後往上走2公里，進入馬陵野溪溫泉戲水，當地是台電管制區，沒想到竟發生死亡意外。

▲▼有2人上午前往谷關野溪游泳，該處水深3公尺，其中1人失蹤。（圖／民眾提供，下同）

▲2少年上午前往谷關野溪游泳，該處水深3公尺，其中1人落水失蹤。（圖／民眾提供，下同）

據了解，許姓男子和洪姓少年因打球認識，9日上午2人相約去谷關馬陵野溪游泳戲水，正當2人要過溪時，洪姓少年踩到石頭時不慎滑倒落水，失去蹤影，許男嚇得趕緊上岸報警。警消到場搜救後，也在潭底約3米深處找到失蹤的洪男，但洪男已無生命跡象，至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

▲▼有2人上午前往谷關野溪游泳，該處水深3公尺，其中1人失蹤。（圖／民眾提供，下同）

▲有2人上午前往谷關野溪游泳，該處水深3公尺，其中1名少年跌落深潭溺水亡。（圖／民眾提供）

據悉，2人先是開車至台8線37公里管制站下方進入，該處為屬於台電的管制區，下到大甲溪溪底後往上走2公里。台電指出，由於有不少民眾都從鐵門旁攀爬過去，因此台電總共設置2道鐵門，但仍無法防治民眾去馬陵泡野溪溫泉，每逢假日都有許多民眾前往，還任意將車輛隨意停在路邊，影響台8線車輛行駛。

而洪男的父親在接獲噩耗後，情緒相當激動，怒表示要對帶著兒子前往馬陵溫泉的友人提告，不過詳細事故原因均仍有待進一步調查釐清。

另針對少年擅闖管制區的部分，可依《刑法》306條，無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。無故隱匿其內，或受退去之要求而仍留滯者，亦同。

▲▼谷關馬陵溫泉。（圖／製表林冠吟）

▲谷關馬陵溫泉。（圖／製表林冠吟）

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