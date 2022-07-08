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只隔8天！台西海埔養殖區又潰堤　5百豬兒玩水消暑....主人快崩潰

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林台西鄉海埔新生地養殖區排水路，上月30日才因因連日午後大雷雨，造成主要供水的中排潰堤，500隻豬全泡在水裡，沒想到，今（8）日清晨5時當地二度潰堤，又見魚塭、500頭豬隻再度遭大量海水倒灌，全都泡在水裡。台西鄉民代表陳文求表示，工程雖持續進行，疑因地基掏空又逢漲潮水浪釀災，希望相關單位能協助設法。

▲台西鄉海埔新生地養殖區排水路今日清晨5時許突然發生二度潰堤，又見魚塭、500頭豬隻再度遭大量海水倒灌泡水慘狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西鄉海埔新生地養殖區排水路今日清晨5時許突然發生二度潰堤，又見魚塭、500頭豬隻再度遭大量海水倒灌泡水慘狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台西鄉民代表陳文求指出，今清5時許接獲台西海埔新生地養殖區漁民通報，指靠近61線養殖區、排水路又潰堤，急忙趕到現場查看，不僅原本排空正在清池底的魚塭成一片汪洋，隔壁豬舍也二度淹水，該豬舍上次才因淹水造成40多頭豬隻死亡，損失慘重。

只不過，最近連續數日高溫，500隻豬兒遇到淹水，反而高興的戲水、玩耍，只有豬農在一旁愁眉苦臉。

▲台西鄉海埔新生地養殖區排水路今日清晨5時許突然發生二度潰堤，又見魚塭、500頭豬隻再度遭大量海水倒灌泡水慘狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲鄉民代表陳文求說，該區主要供水中排決口於日前因一場大雨加上海水倒灌，不料，今早疑似因砂包抵擋不住海水漲潮，再度發生決堤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

鄉民代表陳文求說，該區主要供水中排決口於日前因一場大雨加上海水倒灌，引發決堤，形成一大缺口，淹沒了廣大魚塭區，當時縣府獲報漏夜緊急搶修，除動用抽水車抽水也用砂包將封堵決口，化解危機。不料，今早疑似因砂包抵擋不住海水漲潮，再度發生決堤，大量海水滾滾而入淹沒魚塭，立即連繫縣府，希望再趕緊搶修封堤。

▲台西鄉海埔新生地養殖區排水路今日清晨5時許突然發生二度潰堤，又見魚塭、500頭豬隻再度遭大量海水倒灌泡水慘狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲該區主要供水中排決口於日前因一場大雨加上海水倒灌，不料，今早疑似因砂包抵擋不住海水漲潮，再度發生決堤。（圖／鄉民代表陳文求提供）

陳文求表示，台西海園兩側的養殖區編定為工業區數十年至今沒開發，沒有人管，區內道路、排水路年久失修，只要大雨即發生溢堤、潰堤，最近已發生大小潰堤4次，養殖業者損失慘重，希望政府能設法徹底解決，否則公設水路或道路無法養護，任由損壞成災也不是辦法。

▲台西鄉海埔新生地養殖區排水路今日清晨5時許突然發生二度潰堤，又見魚塭、500頭豬隻再度遭大量海水倒灌泡水慘狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲該區主要供水中排缺口今早疑似因砂包抵擋不住海水漲潮，再度發生決堤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西鄉海埔新生地養殖區排水路今日清晨5時許突然發生二度潰堤，又見魚塭、500頭豬隻再度遭大量海水倒灌泡水慘狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西鄉海埔新生地養殖區排水路今日清晨5時許突然發生二度潰堤，又見魚塭、500頭豬隻再度遭大量海水倒灌泡水慘狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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