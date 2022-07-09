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社會 社會焦點 保障人權

他帶板手找前女友求復合...輸給安全帽　落跑自摔特殊身份曝

記者邱中岳／台北報導

當板手遇上安全帽！北市1名男子7日凌晨前往前女友家中求和，但是卻發現女友已經交了新男友，一氣之下持板手與新男友大打出手，新男友則是拿著安全帽，2人當街互毆，最後警方到場，男子竟然下跪聲稱「他們打我」，甚至還騎車想落跑，最後自摔倒地，警方也查出該名男子也因案遭通緝。

警方調查，27歲的陳姓前男友，在7日凌晨3時許跑到基隆路、忠孝東路口找29歲的蘇姓女子求復合，但是卻看見蘇女旁邊多了一位23歲的李姓男子，2名男子一言不合大打出手。

▲▼他帶板手找女友求復合，與現任大打出手惹警員上門處理，最後通緝犯身份也跟著曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲他帶板手找女友求復合，與現任大打出手惹警員上門處理，最後通緝犯身份也跟著曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

從事汽車維修的陳姓男子拿出板手攻擊，李姓男子則持安全帽反擊，雙方當街大打出手，最後警方獲悉到場，陳姓男子還直接騎上機車逆向落跑，事後警方騎車追趕。

陳姓男子騎到轉彎處，因車速過快，地板直接被擦出一道長長火花，最後操控不慎直接倒地，最後被警方順利帶回，但是陳姓男子下跪向警方表示自己被打，連蘇女也看不下去反擊「明明就是你打人」。

▲▼他帶板手找女友求復合，與現任大打出手惹警員上門處理，最後通緝犯身份也跟著曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳男找前女友復合，卻與現任互毆，警方到場時，陳男還想騎車落跑，最後自摔被逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼他帶板手找女友求復合，與現任大打出手惹警員上門處理，最後通緝犯身份也跟著曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後陳姓男子頭部挫傷、李姓男子則是手部擦挫傷，訊後也依照傷害罪嫌移送法辦，另外陳姓男子也涉及侵占罪，未到案開庭所以被發布通緝，也另依規定送相關單位歸案。

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