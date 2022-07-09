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社會 社會焦點 保障人權

驚險畫面曝！開車失神衝路邊側翻人行道　10機車「保齡球全倒」

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子7日下午開車行經蘆竹區南上路二段時，突然車子失控偏移撞擊路旁停放汽機車，巨大撞擊導致轎車翻覆，還波及機車行修車男子。蘆竹警方到場後為肇事的吳姓男子酒測，酒測值為零，吳男辯稱是精神不濟肇禍，警方統計共有10輛機車與1輛小貨車被撞，所幸吳男與機車行修車男子均輕傷，肇事原因正由警方調查釐清，但吳男恐將面臨龐大賠償及修車費用。

▲桃園市吳姓男子7日下午開車經過蘆竹區南上路二段附近，疑似精神不濟撞上路旁停放汽機車，現場一片混亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市吳姓男子7日下午開車經過蘆竹區南上路二段附近，疑似精神不濟撞上路旁停放汽機車，現場一片混亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方指出，7日下午2時30分許，34歲的吳姓男子駕駛黑色轎車，由蘆竹區往外社方向行駛，行經南上路二段456號前，突然失控往右偏移，撞上路旁停放的10輛機車與1輛小貨車，巨大撞擊聲嚇壞了店家與路人，肇事轎車則側翻在一家機車行前方人行道上。

▲桃園市吳姓男子7日下午開車經過蘆竹區南上路二段，疑精神不濟撞倒路旁停放汽機車，受害車主到現場關心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市吳姓男子7日下午開車經過蘆竹區南上路二段，疑精神不濟撞倒路旁停放汽機車，受害車主到現場關心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方據報趕往現場處理，肇事的吳姓男子與機車行張姓男子所幸均受輕傷，警方為吳男進行酒測，酒測值為零，並無生命危險，後續將調查肇事原因，吳男則面臨龐大汽機車維修費用。

▲桃園市吳姓男子7日下午開車經過蘆竹區南上路二段附近，疑似精神不濟撞上路旁停放汽機車，消防救護人員到場救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市吳姓男子7日下午開車經過蘆竹區南上路二段附近，疑似精神不濟撞上路旁停放汽機車，消防救護人員到場救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方呼籲，汽機車駕駛人應保持清醒，並注意車前狀況，若精神不濟務必找適當地點休息與養足精神後再上路，以避免發生類似意外。

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