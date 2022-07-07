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社會 社會焦點 保障人權

轎車自撞2電桿「噴飛農田」凹陷爛成廢鐵　男駕駛當場身亡

▲水林鄉一輛黑色汽車自撞燈桿與電桿噴飛農田，駕駛當場失去生命跡象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲水林鄉一輛黑色汽車自撞燈桿與電桿噴飛農田，駕駛當場失去生命跡象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林水林鄉山腳村雲153線公路7.75公里處今（7）日凌晨發生一起自撞死亡車禍，一輛轎車撞擊2根電桿後衝入農田，車頭撞爛凹陷，59歲吳姓男駕駛當場死亡。案發後，警方立即派員前往案發現場會勘，啟動防治與檢討成因，針對該起車禍發生原因仍待調查。

北港警分局說明，吳姓駕駛未繫安全帶，當時沿雲153線公路由南向北行駛，結果行經肇事地點因不明原因自撞路燈桿，再衝到對向衝撞電線桿，撞擊力道猛烈，導致整輛車噴飛農田、車頭嚴重毀損凹陷，擠壓駕駛座。119救護車獲報到場時，吳男已明顯死亡，事故原因仍待調查。

▲水林鄉一輛黑色汽車自撞燈桿與電桿噴飛農田，駕駛當場失去生命跡象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲猛烈撞擊力道，造成黑車車體嚴重扭曲變形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局局長李謀旺對此死亡交通事故極為重視，當日立即率北港警分局長、交通隊副隊長及所屬幹部至現場會勘，啟動交通事故防制策進作為，確實檢討死亡事故成因，避免類似憾事再次發生。

北港警分局長蔡培元指出，轄區自2022年迄今共發生8件死亡交通事故，分局除了持續針對易肇事、違規路段與路口宣導外，並持續加強執法，尤其以酒駕、闖紅燈、超速及危險駕駛等重大違規行為，也再次呼籲民眾遵守交通安全規則才是保障自己生命財產之最有效方法。

▲水林鄉一輛黑色汽車自撞燈桿與電桿噴飛農田，駕駛當場失去生命跡象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案發後警方於調一點進行會勘，啟動防治與檢討成因。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►聽Podcast #我在案發現場

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