超離譜！2022雲林國產精品咖啡生豆評鑑出包　重新公佈得獎名單

▲雲林縣2022雲林國產精品咖啡生豆評鑑出包，今日公佈正確得獎名單。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣2022雲林國產精品咖啡生豆評鑑，連續3天的評鑑活動於7月3日決賽公佈成績，才過一週今（9）日比賽結果大翻盤，原因為評鑑因電腦作業程式出錯，導致解碼名單誤植，雲林縣政府說明，7日已邀集賽事總召及參賽農友召開說明會，並公告更正得獎名單。

2022雲林國產精品咖啡生豆評鑑，最後正確的特等獎得獎名單分別是水洗組─嵩岳咖啡郭亮志、日曬組櫻桃果古坑咖啡莊園王瀅惠、蜜處理組皇庭咖啡陳榮豐。

雲林縣咖啡種植面積約60公頃，年產量約64.27公噸，所生產的咖啡豆品質持續提升，多已達到精品咖啡的等級。近年雲林縣古坑咖啡屢屢在國際賽事大放異彩，其中嵩岳咖啡莊園及青山坪咖啡農場更是分別拿下2020及2021年度美國CQI精品評鑑世界排名第一的殊榮。

雲林縣政府農業處說明表示：「發生這樣的憾事也是我們不樂見的，且咖啡豆評鑑是非常嚴謹的賽事，每年聘請的主審、賽事總召、每一位烘豆師及感官評審皆是非常專業又具公信力的評審，一直以來秉持的理念就是評鑑的公正、公平和正確性。對於本次的錯誤縣府勇於承擔，立即啟動緊急會議，召集主審、賽事總召、承辦單位共同找出問題所在，並重新核對彌封之原始紙本文件資料，將原豆一一比對，重新測試水分及密度，確認符合名單後重新排列出正確的得獎名單，讓正確的結果能夠真實呈現，未來也會加強注意防範，建立稽查機制，絕不再讓類似情形發生。」

▲雲林縣2022雲林國產精品咖啡生豆評鑑出包，電腦作業程式出錯，導致解碼名單誤植。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►只隔8天！台西海埔養殖區又潰堤 5百豬兒玩水消暑....主人快崩潰

►馬3鬼切2車道險害撞車！惡劣螃蟹全被錄 警竟因這理由不開罰

►比基尼清涼熱舞要來了！2022雲西海洋音樂祭 7／23-8／7登場

►轎車自撞2電桿「噴飛農田」凹陷爛成廢鐵 男駕駛當場身亡



