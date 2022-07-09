林佳龍將投入新北市長選舉　鄭文燦：代表中生代勇於承擔責任

▲針對林佳龍有望接受黨徵召轉戰新北市長選舉，桃園市長鄭文燦9日受訪表示，這是個重中之重的選舉，希望佳龍能夠代表中生代承擔責任。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨中央積極勸進林佳龍轉戰新北市長選舉有望，外傳與林佳龍同為民進黨中生代的桃園市長鄭文燦扮演關鍵角色，鄭文燦今天被媒體詢問時表示：「與林佳龍部長早於1985年就認識，新北市作為台灣最大直轄市，這是個重中之重的選舉，我希望佳龍能夠代表中生代承擔責任，讓民進黨的執政能有更堅定的基礎。」

鄭文燦指出，自己跟林佳龍部長早在1985年就認識，時間也超過30年，在學運時代就培養很好的默契，這次新北市長的選舉作為台灣最大的直轄市，同時有來自外縣市許多居民定居在新北，這是個重中之重的選舉，希望佳龍能夠代表中生代承擔責任，讓民進黨的執政能夠有更堅定的基礎。

鄭文燦認為，這是一份責任與承擔，也是中生世代必須要共同來努力的，經過很多次的深談後，終於能夠達成這樣的共識，也會繼續支持林佳龍市長在未來新北市的選舉各方面的選務工作，畢竟北、桃有一個治理平台，新北、桃園也是一個共同生活圈，如同跟新竹一樣，自己也一定會支持到底。

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