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外送員闖平交道害列車急煞！最重開罰10萬　吊照1年要先改行了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名郭姓熊貓外送員4日傍晚騎車行經中壢區普義里平交道越過平交道遮斷器，當時有民眾通報，鐵路警察立即打電話給即將經過的台鐵2243次列車司機員，為避免撞上機車發生危險，通報列車長下車將遮斷器升高，引導外送員離開至安全區域；鐵路警察中壢分局指出，經調閱平交道監視畫面確認外送員違規事實，將依道路交通管理處罰條例第54條第3款舉發，外送員將面臨15000元以上、10萬元以下罰鍰與吊扣駕照1年之處分。

▲1名熊貓外送員7月4日傍晚6時許騎車行經中壢區普義路平交道，超越遮斷器範圍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲1名熊貓外送員7月4日傍晚6時許騎車行經中壢區普義路平交道，超越遮斷器範圍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲1名熊貓外送員7月4日傍晚6時許騎車行經中壢區普義路平交道，超越遮斷器範圍，列車長下車查看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲1名熊貓外送員7月4日傍晚6時許騎車行經中壢區普義路平交道，超越遮斷器範圍，列車長下車查看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鐵路警察局指出，這起外送員疑似闖越平交道案發生在7月4日6時許，郭姓外送員騎車經過中壢區普義里平交道，因機車車身已超越遮斷器範圍，有民眾發現後通報鐵路警察中壢派出所，值班員警立即致電即將經過得台鐵2243車次司機員，司機員回覆行經平交道前見一機車停於遮斷桿內，為避免撞擊故先行緊韌煞車，再由列車長下車引導違停機車離開平交道範圍，確認安全無虞後再行發車。

▲1名熊貓外送員7月4日傍晚6時許騎車行經中壢區普義路平交道，超越遮斷器範圍，列車長升起遮斷器引導騎士安全離開。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲1名熊貓外送員7月4日傍晚6時許騎車行經中壢區普義路平交道，超越遮斷器範圍，列車長升起遮斷器引導騎士安全離開。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鐵路警察中壢派出所後續調閱監視平交道影像，確認違規機車與騎士身分，確認違規事實後，已依道路交通管理處罰條例第54條第3款予以舉發，郭姓騎士將面臨15,000元以上與10萬元以下罰鍰、吊扣駕照1年並接受道路安全講習，中壢派出所呼籲用路人行經平交道務必停聽看，切勿闖越平交道。

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