「龍中配」將成形！林佳龍曝大台北寫真　首都圈治理加重新北

▲林佳龍透過臉書分享大台北寫真。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨佈局新北市長選舉，在總統蔡英文1週3度勸進下，無任所大使林佳龍終於在昨天點頭，同意為黨承擔新北市長這一局，對戰尋求連任的新北市長侯友宜。林佳龍9日透過臉書分享一幅大台北寫真的照片，談及首都治理圈不能只有台北，也該加重新北市的角色及功能，領航整個台灣大步向前走。

針對雙北提名佈局，民進黨選舉對策委員會明天將再度碰頭，可望建議徵召衛福部長陳時中參選台北市長、林佳龍參選新北市長，最快下週三（13日）就可正式提名，組成「龍中配」迎戰首都圈選舉。

林佳龍在昨天中午同意參選新北市長後，今天上午透過臉書貼出一張友人攝影的大台北寫真照片。他說，就城市治理、跨域治理而言，首都治理圈，不能只有台北，也該加重新北的角色及功能，並讓這座新興城市領航整個台灣大步向前走。而他的出生地萬華，就位於畫面的中央處，橫跨雙北的淡水河畔。

民進黨籍新北市議員紛紛在該篇貼文下留言加油打氣，如張志豪表示「大台北首都圈，一起向前走」，身兼民進黨發言人職務的李坤城也邀約林佳龍爬觀音山，表示將創造「雙北生活圈共榮共好」，曾擔任林佳龍台中市長任內擔任新聞局長、市議員參選人卓冠廷也說，「一起加油！」