驚險畫面曝！直行車撞左轉休旅　害衝超商「玻璃全碎貨掉滿地」

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市潘姓男子今（8）日中午開車經由平鎮區環南路欲左轉德育路時，疑似因為對向直行車搶快越線行駛，兩車發生側撞，潘駕駛的休旅車被直接撞進對向超商內，造成超商貨架被撞爛、玻璃碎滿地，所幸2名駕駛與超商店員與客人都未受傷。警方為2人進行酒測，酒測值均為零。至於詳細肇事原因有待進一步調查釐清。

▲桃園市潘姓男子今（8）日中午開車行經平鎮區環南路欲左轉德育路，與搶快的直行轎車發生擦撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市潘姓男子今（8）日中午開車行經平鎮區環南路欲左轉德育路與直行轎車發生側撞，還衝入超商店內，造成超商櫥窗與貨架商品嚴重損毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局指出，54的潘姓男子今天中午12時45分駕駛休旅車，沿著平鎮區環南路欲左轉德育路，轉彎時與直行的48歲黃姓女子轎車發生碰撞，休旅車被側重後直接撞進路口的超商，還波及一輛停在騎樓機車，休旅車將超商櫥窗、貨架都撞爛了，現場一片狼藉。

▲潘姓男子今（8）日中午開車行經平鎮區環南路左轉德育路，與直行轎車發生側撞後衝入超商店內，超商店內一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方到場處理時，為2名駕駛進行酒測，酒測值均為零，2人與超商店員都未受傷，警方及時處理這起車禍意外，並將休旅車與轎車順利吊離現場，針對車禍意外發生原因有待警方進一步調查。

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