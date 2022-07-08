　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚險畫面曝！直行車撞左轉休旅　害衝超商「玻璃全碎貨掉滿地」

記者沈繼昌／桃園報導

 桃園市潘姓男子今（8）日中午開車經由平鎮區環南路欲左轉德育路時，疑似因為對向直行車搶快越線行駛，兩車發生側撞，潘駕駛的休旅車被直接撞進對向超商內，造成超商貨架被撞爛、玻璃碎滿地，所幸2名駕駛與超商店員與客人都未受傷。警方為2人進行酒測，酒測值均為零。至於詳細肇事原因有待進一步調查釐清。

▲桃園市潘姓男子今（8）日中午開車行經平鎮區環南路欲左轉德育路，疑似搶快與直行轎車發生側撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市潘姓男子今（8）日中午開車行經平鎮區環南路欲左轉德育路，與搶快的直行轎車發生擦撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市潘姓男子今（8）日中午開車行經平鎮區環南路欲左轉德育路與直行轎車發生側撞，還衝入超商店內，造成超商櫥窗與貨架商品嚴重損毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市潘姓男子今（8）日中午開車行經平鎮區環南路欲左轉德育路與直行轎車發生側撞，還衝入超商店內，造成超商櫥窗與貨架商品嚴重損毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局指出，54的潘姓男子今天中午12時45分駕駛休旅車，沿著平鎮區環南路欲左轉德育路，轉彎時與直行的48歲黃姓女子轎車發生碰撞，休旅車被側重後直接撞進路口的超商，還波及一輛停在騎樓機車，休旅車將超商櫥窗、貨架都撞爛了，現場一片狼藉。

▲潘姓男子今（8）日中午開車行經平鎮區環南路左轉德育路，與直行轎車發生側撞後衝入超商店內，超商店內一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲潘姓男子今（8）日中午開車行經平鎮區環南路左轉德育路，與直行轎車發生側撞後衝入超商店內，超商店內一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方到場處理時，為2名駕駛進行酒測，酒測值均為零，2人與超商店員都未受傷，警方及時處理這起車禍意外，並將休旅車與轎車順利吊離現場，針對車禍意外發生原因有待警方進一步調查。

【更多新聞】

桃園+3236！防猴痘擴散　衛生局：有症狀可至11責任醫院就診

不讓我嘿咻就找人X你！惡狼一旁冷血看戲　挨告還沒判決就死了

外送員闖平交道害列車急煞！最重開罰10萬　吊照1年要先改行了

►「七葉片風扇」獨家驚喜價！涼爽的夏天就靠它

ET快訊
聞安倍死訊他悲喊：世界瘋了！憂變成第2次「塞拉耶佛事件」
快訊／安倍晉三中槍身亡！普丁哀悼：他是真正的愛國者
快訊／鴻海前發言人丁祈安驚傳「腦溢血」離世
王力宏神隱半年露面！密友心疼揭他「暴瘦一圈」近況曝光
安倍晉三成槍下亡魂　網怒譙「兇嫌家人剉咧等」
安倍晉三中彈亡！急診醫揭「槍傷3點最複雜」：最難處理的外傷
李沛旭甜牽手新娘　正妹妻「漂亮側臉」首曝光
安倍遇刺亡！40年前1張舊照「激似男星」曾掀轟動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男獨攀奇萊東稜身體不適失聯！　順利尋獲直升機吊掛下山

驚險畫面曝！直行車撞左轉休旅　害衝超商「玻璃全碎貨掉滿地」

3車擋停車位出口被通知移車　他動作最慢...15分鐘才來已遭砸爛

暑假來臨！彰警執行「青春專案」　意外逮捕豪宅竊盜通緝犯

快訊／萬里轎車擦撞擋土牆側翻躺路中　駕駛受傷急送醫

鐵皮屋架20台挖礦機竊電　責任全推過世爸...男須賠台電165萬元

板模老闆被砸斷腿截肢害殘　遷怒上游包商喝保力達要求一起賠

只隔8天！台西海埔養殖區又潰堤　5百豬兒玩水消暑....主人快崩潰

嗆黃捷「棄婦」還「誘姦」2議員　狂男落網辯帳號被盜遭打臉

PO前女友臉照：床上很騷可以上　噁男辯「想引她注意」慘了

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

皮包骨柯基阿公領養回家　5kg →12kg提出門巡田！

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

劉子銓發文謝趙小僑生女寶 秒變寵妹狂魔：哥哥努力賺錢

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

警抓包抽菸+10年7度酒駕　醉男跳針：有抽我被車撞

男獨攀奇萊東稜身體不適失聯！　順利尋獲直升機吊掛下山

驚險畫面曝！直行車撞左轉休旅　害衝超商「玻璃全碎貨掉滿地」

3車擋停車位出口被通知移車　他動作最慢...15分鐘才來已遭砸爛

暑假來臨！彰警執行「青春專案」　意外逮捕豪宅竊盜通緝犯

快訊／萬里轎車擦撞擋土牆側翻躺路中　駕駛受傷急送醫

鐵皮屋架20台挖礦機竊電　責任全推過世爸...男須賠台電165萬元

板模老闆被砸斷腿截肢害殘　遷怒上游包商喝保力達要求一起賠

只隔8天！台西海埔養殖區又潰堤　5百豬兒玩水消暑....主人快崩潰

嗆黃捷「棄婦」還「誘姦」2議員　狂男落網辯帳號被盜遭打臉

PO前女友臉照：床上很騷可以上　噁男辯「想引她注意」慘了

陳彥婷健檢全身麻醉「臉超ㄎㄧㄤ」！　醜照曝光網笑爆：太可愛

當年台下看他拿獎⋯邱澤偕許瑋甯出席北影　歌手「前任」低調祝福

東元6月營收創新高！　三大事業群皆超過雙位數成長

普丁哀悼安倍：他是真正的愛國者　在戰場保護國家利益死路一條

戴資穎明大馬大師賽4強賽對手出爐　第23度對決陳雨菲拼復仇

「對自己有交代」　高國慶可惜900打點來晚了

陸正妹記者直播「安倍遭槍擊」落淚！她慘被出征道歉：我是中國人

曾跟隨郭台銘、尹衍樑！鴻海前發言人丁祈安驚傳「腦溢血」離世

運動也要美！楊丞琳分享最愛4款Bra Top，後V、單肩設計超加分

男獨攀奇萊東稜身體不適失聯！　順利尋獲直升機吊掛下山

安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

社會熱門新聞

民權大橋「謀殺式騎法」！妹子遭撞飛臉著地

即／高雄超商性侵女子　惡狼影像曝光

快訊／中和夫毛巾勒斃妻　親赴警局投案

北宜逆向躲區間測速！　重機「老鼠屎騎士」將吊銷駕照

女嗆聲「你敢開嗎？」　秒被子彈穿胸險死

桃園11歲童積欠國道通行費　執行署傻眼了

工人偷襲女友妹　掰睡中間搞錯人

即／女老師遭員當街遭大外割逆轉　員警遭起訴

安倍遭槍擊　高大成斥「賊的行為」：非職業殺手所為

答應打工卻爽約　17歲少年撂人持球棒狠K

撞擊畫面曝！29歲重機騎士「噴飛撞石柱」亡

「土炮」槍擊安倍　製作粗糙但就是「要他命」

即／違法處理廢棄物　屏東縣議員王景父子收押

大型重機爭路權衝國道　前車友名醫：開放弊多於利

更多熱門

相關新聞

台中休旅車突然起火　慘撞分隔島

台中休旅車突然起火　慘撞分隔島

台中市龍井區下午6點15分發生一起汽車火警，44歲洪姓男子駕駛一輛休旅車行經沙田路四段往中華路方向引道時，後車廂突然莫名起火，洪男被濃煙嗆得一時驚慌，車子竟衝上分隔島，洪男逃命似的衝出車外報警，警消人員23分到場，24分撲滅，並將洪男送醫，無生命危險，起火原因待查。

TOYOTA宣布2款旗艦休旅暫停接單

TOYOTA宣布2款旗艦休旅暫停接單

他問為何「有小孩就要換休旅車」

他問為何「有小孩就要換休旅車」

德國判休旅車「闖紅燈罰款加倍」

德國判休旅車「闖紅燈罰款加倍」

即／蘆洲休旅車衝上人行道　6人受傷送醫

即／蘆洲休旅車衝上人行道　6人受傷送醫

關鍵字：

休旅車左轉碰撞衝入超商百萬賠償

讀者迴響

熱門新聞

即／安倍晉三宣告不治　享壽67歲

即／安倍晉三演說中「突流血倒地」

安倍晉三中槍昏迷！　警方公開嫌犯姓名

林青霞「42億豪宅」延燒超過6小時　超級堡壘竄煙飄臭味

快訊／安倍晉三胸部中彈　失去意識

白襯衫沾滿血　安倍晉三倒地照片曝

安倍中槍新畫面　槍手走近舉槍瞄準連開2槍

快訊／安倍晉三遭3公尺背後射2槍！　 兇手40歲男

刺殺安倍嫌犯認了！對前首相不滿想殺死他

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

快訊／安倍晉三傳「出動直升機」送醫！

安倍中彈失去意識　現場影片畫面曝光

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

安倍妻子抵達奈良！「全身黑」直奔醫院

快訊／林青霞6字最新回應！

更多

最夯影音

更多
店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店
反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

皮包骨柯基阿公領養回家　5kg →12kg提出門巡田！

皮包骨柯基阿公領養回家　5kg →12kg提出門巡田！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面