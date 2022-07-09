戶籍將遷中壢林智堅正式投入桃園選戰　再駁論文風波

▲甫辭去新竹市長職務的林智堅今（9）日在桃園市長鄭文燦陪同下到中壢仁海宮參拜，針對論文案呼籲有心製造話題、抹黑者，不要持續魚目混珠。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前新竹市長林智堅辭退後正式投入桃園市長選舉，今（9）日在桃園市長鄭文燦陪同下展開宗教行腳，針對論文風波，林智堅表示：「有關論文事情，我在第一時間就已召開記者會說明，這兩個論文都是在指導教授的指導之下，由我自己把這兩個論文完成；此外也希望有心要製造話題、抹黑和攻擊的人，不要持續魚目混珠，竹篙做菜刀（台語）。」

林智堅投入桃園市長選舉第一個正式行程走訪中壢區仁海宮，在鄭文燦市長與多位民進黨籍市議員陪同下捻香祭拜。林智堅指出，今天是正式投入桃園市長選舉的第一個行程，團隊今天早上安排4個拜廟行程，希望能夠勤走基層與聆聽地方聲音，藉由這樣的方式在未來將它轉換成政見，過去長時間以來，桃竹因共同生活圈，其實中壢與新竹非常緊密相連，今天第一個選擇就先來到中壢仁海宮，向天上聖母祈求第一是疫情趕快退散。

針對媒體詢問，目前團隊人事都是從新竹帶來？還是有向桃園借將？林智堅回覆，我們現在已經是一個團隊，就是「桃園隊」。桃園團隊長期以來與過去和新竹團隊因為市政上的交流相當緊密，不過桃園隊絕對會最了解桃園。我只有簡單帶兩位隨行、兩個同仁來到桃園，競總團隊已經初步建構完成，未來都會對仰賴桃園隊夥伴們協助。

▲林智堅今天受訪時再度針對論文風波提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對台大受理論文檢舉案，國發所表示會配合調查，林智堅強調，有關論文事情，在第一時間就已經召開記者會說明，第一，這兩個論文都是在指導教授指導之下，由自己把這兩個論文完成。第一時間，這個兩個學校或指導教授也都出面聲明、認同，自己無論是計劃的參與或論文的撰寫上，他們都指出這些事實，都是合情、合理。另外，台大的論文自己則是原創者，所有的資料都是來自於自己2014年競選新竹市長時所做的民調相關資料，在陳明通老師介紹下，將資料借給余正煌先生，不論是老師或是論文過程當中，其實自己就是原創者。

林智堅強調，中華大學的論文昨天已經正式提供資料，是在6月26號做口試論文，已經有很明確的資料提供給各位媒體朋友。另外，大家都知道論文如果要在6月26號做口試，其實在5月就已經完成這份論文，因為你要向口試委員也要約時間，這是論文一個簡單的ABC。口試論文完成後，當然也會有些修正，所以希望這些有心要製造話題、抹黑和攻擊的人，不要持續魚目混珠，竹篙湊菜刀。

林智堅表示，自己在中華大學求學時，當時董事長其實不是他們所謂的這位民進黨籍董事長，中華大學的創辦人是前新竹市長林政則先生，中華大學的創辦是由地方仕紳共同創辦，30幾年來其實也培育了很多的人才，希望國民黨政治力不應該介入校園，更不應該抹黑校園，不可以因此抹煞中華大學這麼多年來學術上貢獻。

此外，林智堅還補充，因為最近媒體朋友都很關心，我要遷戶籍的事情，我特別跟大家報告，今天我們來到中壢仁海宮，還有一個很重要的原因，就是我的戶籍就會落腳在中壢，過幾天我們就會完成遷戶籍的程序。

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