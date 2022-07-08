不讓我嘿咻就找人X你！惡狼一旁冷血看戲　挨告還沒判決就死了

▲苗栗1名女子2019年6月北上中壢找友人玩，向陳姓男子借宿一晚，陳男當晚欲性侵不成，竟找友人硬上得逞還強索10萬元才放人。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

苗栗1名女子2019年6月間北上中壢找友人，但當晚卻被友人放鳥，只好向認識未久的陳姓男子拜託到其友人處借宿一晚，未料當晚陳男欲和女子嘿咻遭拒，陳男怒斥「如果妳不給我上，我就叫別人來X妳」等語，果然找來羅姓友人痛扁女子後脫去褲子硬上，事後還揚言不給10萬元就不放其離開，翌日女子佯稱要外出提款，趁機向行員暗示報警；桃園地院審理時，因陳男已於今年3月死亡，諭知公訴不受理，同案羅姓男子則依2人以上共同犯強制性交罪，判處有期徒刑8年6月，還可上訴。

檢警調查，根據受害女子指控，2019年6月2日晚間10時許，她獨自從苗栗北上桃園，與友人相約在中壢火車站，但友人卻臨時放鳥，女子無處可去下打電話給認識未久的陳姓男子，陳男到場後，將女子帶往朋友住處借宿一晚，當晚，陳男與女子同床共宿。

未料，凌晨約3、4時，陳男欲和女子嘿咻，不顧女子口頭拒絕與推阻，仍強行親吻與撫摸女子得逞，後來脫下女子還以手指指侵得逞，欲強行性侵時遭女子奮力抵抗而未得逞，陳男心生不滿向女子怒嗆「妳不給我上，我就叫人來X妳，妳反抗就試試看」等語，隨即找來羅姓男子進房，對女子一陣痛毆性侵得逞，女子受辱滿身傷痕，過程中，陳男在旁邊冷眼觀看，事後逼迫女子需支付10萬元才讓她離去。

翌日上午，女子佯稱要去郵局領錢，趁隙請郵局人員幫忙報案，並對陳、羅2人報警提告，桃檢複訊後依妨害性自主罪罪嫌將2人提起公訴。

桃園地院審理時，陳男矢口否認犯行，辯稱與女子是男女朋友關係，當天外出返回後，發現女友與羅男在房間性交，氣得打破玻璃洩憤，進房後打了女子一巴掌，才要她償還交往時之花費；羅男辯稱，他與女子是性交易，過程中聽到玻璃破掉，看到陳男突然出現在窗邊等語；女子則指證歷歷遭2人性侵，且前後指控後均一致。屋內其他證人也作證，曾聽聞房內有爭吵聲音，曾聽到女子喊「不要」等證詞。

法官審酌，女子提供醫院驗傷診斷證明，其證詞應可採信；陳男與羅男則是唱和與企圖脫罪，羅男與陳男唯共犯關係，聽從陳男指示對女子施以暴力與強行性交等犯行，犯後始終否認，且參酌羅有多項恐嚇得利前科等不良素行，審結依2人以上共同犯強制性交罪判處羅有期徒刑8年6月徒刑；另陳男已於今年3月間死亡，法官則諭知公訴不受理，本案還可上訴。

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