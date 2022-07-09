安倍晉三為她助選卻身亡！　女候選人全程目睹崩潰：都是我的錯

記者陳芊秀／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良市進行街頭演講時，遭到開槍襲擊，頸部、左胸中槍，最後因大量失血逝世，享壽67歲。他前去奈良是為自民黨某位女性候選人助選，不料發生槍擊事件，站在身旁的候選人當場崩潰哭喊：「都是我的錯！」

▲ 日本前首相安倍晉三8日為助選進行街頭演說遭槍擊身亡。（圖／達志影像／美聯社）

據日媒《每日新聞》報導，安倍晉三現身奈良市大和西大寺站，並站上40公分講台準備發表助選演說，沒想到才過1分鐘就出現爆炸般聲響，南側路面竄出濃濃白煙。根據現場採訪記者目擊，槍響第一聲時，沒有看到安倍晉三身邊的黑衣警察上前保護避免第二發槍擊，導致安倍晉三自己轉身之後，再度遭到槍擊倒下。

緊接著黑衣警察上前制伏兇手，演說現場民眾震驚艘動，安倍晉三走下台後倒地，縣議員、國會議員將之團團包圍，脖子和胸口不斷冒血，眼睛微張但是眼球無法轉動，嘴巴微開似是在呼吸，現場有人求救懂醫療的人員來協助心臟按摩。

目睹安倍晉三中槍，站在身邊的女性候選人情緒崩潰，哭喊「都是我的錯！都是我的錯啊！」她哭喊的模樣也被目擊，經過10分鐘後救護車趕到現場，安倍晉三被藍色塑膠布蓋上低調送醫，接著由醫用直昇機送往奈良醫大搶救。

▲安倍晉三中槍倒下，現場搶救騷動。（圖／路透）

行兇男子被當場制伏後，被警察車載走，隨後確認身分是41歲奈良市民山上徹也。安倍晉三演講現場原本就有眾多記者在場，根據當時拍攝到的照片，行兇男一直站在演講台5公尺遠的人行步道上，在安倍晉三抵達後，男子緩緩靠近並伺機開槍，造成無法挽救的悲劇。

▲行兇男子當場被制伏。（圖／達志影像／美聯社）

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