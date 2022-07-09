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槍殺動機曝光！山上徹也「媽媽迷信宗教破產」　對安倍懷恨在心

▲▼日本前首相安倍晉三8日遭到槍擊。（圖／路透）

▲安倍晉三被開2槍後重傷倒地。（圖／路透）

網搜小組／劉維榛報導

惡徒山上徹也以3公尺近距離朝安倍晉三開2槍，安倍搶救數小時仍回天乏術，享壽67歲。山上徹也坦承，對特定的宗教團體懷有怨恨，才會針對與宗教團體有關係的安倍，「我知道安倍前首相會來奈良，所以決定犯罪」。最新日媒指出，山上徹也指控宗教團體害得母親破產，因此對安倍懷恨在心。

綜合日媒指出，山上徹也在接受調查時透露，他對特定的宗教團體懷有怨恨，才會針對與宗教團體有關係的前首相安倍晉三，「我知道安倍前首相會來奈良，所以決定犯罪」。

▲▼山上徹也。（圖／路透社）

▲山上徹也成全球公敵。（圖／路透社）

▲▼奈良縣警方當場制伏山上徹也。（圖／達志影像／美聯社）

▲山上徹也母親疑似迷信宗教而破產，對安倍懷恨在心。（圖／達志影像／美聯社）

最新《每日新聞》報導，山上徹也指控，母親與宗教團體有經濟問題，導致她破產，而安倍在國內會替該宗教團體宣傳，便對安倍懷恨在心。目前警方已介入調查，山上徹也家人與宗教團體之間是否有存在關係，動機仍有待釐清中。

至於安倍真正死因，奈良警方表示，導致安倍晉三的直接死亡原因為「左手的動脈嚴重損傷」，失血過多導致死亡。

奈良縣立醫科大學主治醫師福島英賢表示，安倍晉三送醫時已是心肺停止狀態，在頸部發現2處彈孔，子彈深及心臟處，心臟被開了一個洞，疑似就是子彈造成的，「子彈穿透了安倍先生的胸口……，我們還在心臟發現一個很大的洞」。

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