刺殺安倍已謀劃數月！嫌犯本想用自製炸彈殺人　家中搜出多把手槍

▲射殺安倍嫌犯山上徹也被制伏畫面。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日上午在奈良突遭41歲嫌犯山上徹也從身後開槍攻擊，送院搶救後仍不治身亡。警方在經過一夜的搜查後，在嫌犯住處找到了多把與射殺安倍相似的自製手槍，而槍殺安倍的山上徹也承認，他已謀劃此次行凶數月，而且一開始還打算用自製炸彈來殺人。

綜合NHK等日媒報導，奈良警方在安倍8日遇襲後，迅速逮捕了持槍嫌犯山上徹也，除了立刻對山上徹也進行盤問調查外，也急忙趕往其住處搜查。警方在經過一夜的搜尋後，從嫌犯住處搬出了10餘箱物品，還在其公寓的起居室內發現數把自製手槍，而這些手槍和射殺安倍的犯案手槍十分類似。

山上徹也隨後供述，他早在數個月前就已開始謀劃此次刺殺，而且他在使用手槍前，原本打算靠著自製炸彈來殺死安倍，但他在實驗後發現，自製炸彈無法將人殺死，於是轉而改用自製手槍犯案。

山上徹也還供稱，他此次犯案的動機與政治理念無關，而是因為自己的母親沉迷於某個與安倍有關聯的宗教團體，同時還為該團體捐了大筆金錢，導致家庭經濟陷入窘境，因此才將恨意轉嫁至安倍身上，進而動起了刺殺的念頭。警方目前預計將以殺人罪對山上徹也展開調查。

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