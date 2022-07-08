「砰砰」噴白煙！兇嫌連開2槍影片曝　網見時間差氣炸：反應也太慢

記者曾筠淇／綜合報導

日本前任首相安倍晉三8日上午於奈良市發表演說時，被41歲的嫌犯山上徹也從後方持自製手槍攻擊，左胸口和右頸均中彈。稍早就有網友在推特上貼出山上徹也開槍的現場畫面，兩發之間約莫隔了2至3秒的時間，引發台灣網友熱議。

有網友在推特上貼出開槍的影片，從畫面可見，安倍晉三演講時，山上徹也從後方緩緩走去，接著便從後方開槍，炸出一團白煙，隔了差不多2至3秒後，再開第二槍，同樣噴出很多白煙。影片鏡頭離安倍晉三有段距離，但仍能聽到明顯「砰砰」兩聲聲響，前方有些人往旁邊跑走，後方民眾則是探頭看情況。

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▲山上徹也被制伏。（圖／達志影像／美聯社）

該則影片也被轉貼至PTT上，貼文網友表示，山上徹也掏出槍之後，慢慢往安倍晉三靠近並瞄準射擊，過程貌似沒有人注意到，後來連開兩槍，安倍晉三倒地，才讓附近的人驚覺事態不對勁。看到這樣的影片，也讓他不禁直呼，維安不是漏洞，是根本沒有維安。

其他網友也在貼文底下留言表示，「第一槍到第二槍有反應時間吧」、「沒擋到第二槍」、「好大一把槍」、「第一槍開完，維安都嚇昏了」、「第一槍到第二發，看來有一秒反應時間」、「開第一槍維安居然沒反應」、「維安的問題比什麼都大，安倍根本不用被射」、「第二槍沒動作，維安人員算失職了」、「反應也太慢」。