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槍手稱動機「無關政治思想」　就是不滿安倍！不斷重複無意義話語

記者吳美依／綜合報導

日本前首相安倍晉三今（8）日遭到槍擊，目前仍在搶救中。41歲槍手山上徹也表示，他對安倍強烈不滿，才會決定開槍殺死對方，同時宣稱，這並非出自「關於政治思想的怨恨」。不過，《每日新聞》引述奈良縣警方說法報導，嫌犯不斷重複著難以理解的無意義話語，因此警方正在慎重調查，此人是否具備刑事責任能力。

▲▼對安倍晉三開槍槍手遭壓制。（圖／達志影像／美聯社）

▲對安倍晉三開槍的槍手遭到壓制。（圖／達志影像／美聯社）

▲安倍中彈，40多歲男嫌遭制伏。（圖／翻攝推特）

▲▼安倍中彈，40多歲男嫌遭制伏畫面。（圖／翻攝推特）

▲41歲槍手開槍後沒有逃走，遭到當街制伏。（圖／翻攝推特）

《日本放送協會》（NHK）等日媒報導，山上徹也現居奈良市，目前職業不明，但曾在日本海上自衛隊服役3年，並於2005年退役。他使用自製槍枝行兇，往安倍身後連開2槍後，呆站在原地沒有逃走，與維安人員對峙片刻後，才被當場逮捕。

安倍今日上午抵達奈良市，替同黨參議員候選人助選，並且展開街頭演說，未料致詞僅1-2分鐘就遭槍擊。日本總務省消防廳稍早證實，他左胸皮下及右頸中彈出血，一些醫師認為，如果心肺停止太久，恐怕意識更難以恢復。據悉，安倍原本計畫今日前往長野縣助選，但昨晚臨時改變行程，決定前往奈良，未料遇襲。

▲▼日本前首相安倍晉三8日遭到槍擊。（圖／路透）

▲安倍晉三仍在醫院搶救中。（圖／路透）

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