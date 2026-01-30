　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

冰桶藏針孔偷拍！安親班狼師猥褻30女童　性平學習單揭惡行

▲台南安親班張姓男老師，長期對約30名國小女童進行猥褻、偷拍，台南地檢署檢察官依法起訴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南安親班張姓男老師，長期對約30名國小女童進行猥褻、偷拍，台南地檢署檢察官依法起訴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安親班一名張姓男教師，涉嫌利用教師身分，對約30名國小女童強制猥褻、乘機猥褻及偷拍性影像至少19張，嚴重侵害兒童權益反兒童及少年性剝削防制條例，台南地檢署檢察官今（30日）偵查終結將張提起公訴，除向法院請求從重量刑外，也將全案移審台南地院，由法官決定是否繼續羈押。

▲台南安親班張姓男老師，長期對約30名國小女童進行猥褻、偷拍，台南地檢署檢察官依法起訴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸指出，2025於9月間，一名女童於學校填寫「性平學習單」上，揭露遭張姓男老師猥褻情形，學校報警後交由台南市警局婦幼隊偵辦，由台南地檢署婦幼保護專組鄭涵予檢察官指揮調查。

檢警調查，張姓男師為台南市官田區某私立安親班老師，知悉安親班學生均為就讀國小之未滿12歲兒童且對於性之相關知識與判斷能力未臻成熟，竟違反兒童意願，為下列行為：一、2021年9月至2025年6月間，在安親班1樓、2樓等處，利用批改作業、午睡、休息等機會，以手伸入女童內褲或隔著女童內褲觸碰女童性器，以手觸摸或拍打女童大腿、臀部，或是拉女童之手隔著張師褲子觸碰張師性器官等，共計分別對5名女童為共計10次強制猥褻或乘機猥褻行為。

二、2019年6月至2025年6月間，將攝影機藏於安親班廁所牆壁上釣魚用冰桶內，連接手機APP以觀看女童如廁之性影像，再以手機APP擷取截圖功能，拍攝25名不同穿著之不知名女童如廁之性影像。三、2020年8月11日某不知名女童午睡時，以手撥開女童內褲，持手機靠近拍攝女童之性器外觀共17張照片，以此方式乘機猥褻及拍攝女童之性影像。四、2022年3月3日某不知名女童午睡時，以手撥開女童內褲，持手機靠近拍攝女童之性器外觀共2張照片，以此方式乘機猥褻及拍攝女童之性影像。

檢方隨即依性侵害犯罪防治法及減少被害人重複陳述規定，在司法詢問員協助下細心詢問女童，發現應有多名被害人。2025年10月14日指揮警方搜索，扣押張師手機、攝影機等物，並於次日聲押被告獲准。

檢方對扣案物品進行數位鑑識與還原，反覆搜尋逾4百張照片，歷經比對確認近30名被害人。因犯案時間橫跨數年，且影像解析度不一、部分遭刪除，偵辦過程極為艱辛。檢察官耐心詢問特定被害人，搭配物證還原事實。

檢方認定張師涉犯刑法第222條第1項第2款、第224條之1強制猥褻未滿十四歲女子；兒童及少年福利及權益保障法第112條、刑法第225條第2項成年人乘機猥褻兒童；兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項使兒童被拍攝性影像，檢察官依法起訴張師。

檢方指出，張男長時間利用教師身份，對眾多兒童犯下猥褻及偷拍行為，殘害人格身心發展，嚴重違背職業道德，破壞家長學生信任。犯後態度不佳，先全盤否認後陸續承認，並曾接觸被害人造成二次傷害，請求法院從重量刑以示懲戒。

南檢強調，本案因女童性平學習單揭發，凸顯性平教育重要性。呼籲家長老師多關心幼童身心，若察覺異常即通報司法單位。檢警將保護被害人隱私安全，審慎蒐證迅速追訴，維護兒童權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛　她尷尬表情被拍
老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌也上榜
BTS來台開唱！訂房被取消一查傻了：雙倍價
快看姓名！中3個免費住六福莊
快訊／加油站斷油撤離！台中大火8店面燒毀...急發空污警報
黃仁勳鬆口「可能會有機會」　輝達台北第二總部話題升溫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄女富婆淪肥羊！40天被詐2170萬　5車手「哭窮」慘被法官打臉

李惠雯逼死一家五口！喊「家有5孩」求60萬交保　法官打臉再押2月

拍自己的筆錄PO網　報案人「反變被告」3原因獲判無罪

臨停沒熄火被開走「4個月連偷8案」竊賊落網　慘被預防性羈押

快訊／加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

曾包庇走私判刑！前檢察官變廢土場金主　大賺黑心錢又被起訴

不爽前妻交男友！彈簧刀猛刺頸腹2人險喪命　家暴醋男下場曝

冰桶藏針孔偷拍！安親班狼師猥褻30女童　性平學習單揭惡行

5萬禽流感蛋流到苗栗！蛋行負責人PO文致歉又刪除：雞隻感冒了

找不到仇家火大！汽油潑友嗆燒死父子檔　暴走男重判6年6月

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

高雄女富婆淪肥羊！40天被詐2170萬　5車手「哭窮」慘被法官打臉

李惠雯逼死一家五口！喊「家有5孩」求60萬交保　法官打臉再押2月

拍自己的筆錄PO網　報案人「反變被告」3原因獲判無罪

臨停沒熄火被開走「4個月連偷8案」竊賊落網　慘被預防性羈押

快訊／加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

曾包庇走私判刑！前檢察官變廢土場金主　大賺黑心錢又被起訴

不爽前妻交男友！彈簧刀猛刺頸腹2人險喪命　家暴醋男下場曝

冰桶藏針孔偷拍！安親班狼師猥褻30女童　性平學習單揭惡行

5萬禽流感蛋流到苗栗！蛋行負責人PO文致歉又刪除：雞隻感冒了

找不到仇家火大！汽油潑友嗆燒死父子檔　暴走男重判6年6月

閃過人生走馬燈！運動女健身後泡湯30分鐘險死　醫揭致命關鍵

台北「樂活夜櫻季」今點燈！寒櫻初綻放　過年期間最美

高雄女富婆淪肥羊！40天被詐2170萬　5車手「哭窮」慘被法官打臉

除夕加班清運　台東春節垃圾收運時間出爐

全球僅30國70顆！九九峰氦氣球漏夜組裝完成　充氣成形提前亮相

李惠雯逼死一家五口！喊「家有5孩」求60萬交保　法官打臉再押2月

記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛：早點來吧　她尷尬表情全被拍

萬海看今年美國線表現優於去年　紅海難全面復航加塞港化解過剩

買票的人氣炸！埃及法老展「遇超爛1狀況」　奇美博物館急改規定

首爾地鐵驚魂！上廁所發現「2條蟒蛇」　竟是遭遺棄瀕危物種

【F-16V美女飛官現身】執行飛行前機務檢查　陳怡慈展沉穩氣質成焦點

社會熱門新聞

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

即／加油站斷油撤離　台中大火8店面燒毀急發空污

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

「陪玩盪鞦韆」變陷阱！北市淫魔載女直衝南港公園　拖入公廁性侵

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

48歲外送男12樓墜落亡　年邁父母見兒屍淚崩

割頸嫌2周前曾求助高大成！盼幫平反毒品案

即／涉懷孕歧視　呂秋遠一審判賠60萬

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

更多熱門

相關新聞

曾包庇走私判刑　前檢察官搞廢土又起訴

曾包庇走私判刑　前檢察官搞廢土又起訴

高雄大樹區統嶺段遭濫倒廢土案，橋頭地檢署追查發現「廢土山」案背後竟藏有南部多家合法土資場勾串造假聯單，替黑心業者掩護濫倒惡行，去年9月發動搜索拘提15名業者與司機，查扣砂石車、偽造文件等證物。檢調查出集團背後操盤人是曾任檢察官的陳正達和前仁武分局警友會站長黃文宏，也順利將兩人聲押獲准，偵辦後今（30日）依《廢棄物清理法》與《水土保持法》偵辦將陳、黃等人起訴。

空軍前上校張銘哲共諜案　判刑11年定讞

空軍前上校張銘哲共諜案　判刑11年定讞

惡劣消防助理員「涉性侵均逃罪」仍免職

惡劣消防助理員「涉性侵均逃罪」仍免職

空姐蒙眼遭偷拍性愛片　機師設局3P

空姐蒙眼遭偷拍性愛片　機師設局3P

印度6歲女童「遭3少年性侵」　大出血無法行走

印度6歲女童「遭3少年性侵」　大出血無法行走

關鍵字：

性平學習單狼師安親班猥褻偷拍女童起訴

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面