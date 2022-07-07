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雲林+784！幼童確診累計破萬　新增2死...1人已完整接種疫苗

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／雲林縣政府提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（7）日新增784例本土確診個案，分別為分別為斗六148例，虎尾104例，麥寮72例，西螺65例，斗南45例，古坑43例，北港34例，土庫32例，莿桐、水林27例，崙背25例，台西、口湖24例，褒忠、四湖20例，二崙、元長16例，林內15例，東勢8例個案分佈20鄉鎮。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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▲雲林縣本土確診個案今日＋784例，分佈於20鄉鎮。（圖／雲林縣政府提供）

雲林縣政府說明，今日疫情新增784例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-97歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有768人、確診者居家照護在管中有4615人。統計至7月6日止6-11歲兒童莫德納疫苗第 1 劑，累計已完成20116人接種、第2劑7474人接種；5-11歲BNT兒童疫苗第1劑，已完成20080人接種、第2劑9327人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣累計194確診死亡案例分析。（圖／雲林縣政府提供）

雲林縣衛生局指出，111年度統計本土累計確診數共69907例，其中累計194例為死亡。今日新增2例死亡確診個案，分別為1位女性及1位男性，年齡皆為90多歲間，分別有糖尿病、高血壓等慢性病史，其中1位已完整接種COVID-19疫苗， 另1位僅接種1劑疫苗，死亡日期介於6/26至7/2，經由疾管署判定今日公告。

衛生局統計，雲林縣確診本土個案中，其中比例最多的年齡區間為30-39歲共11301人，佔比約為16.2％；次多為40-49歲共11086人，佔比約為15.9％；另65歲以上長者共9989人，占比約為14.3％；0-12歲本縣兒童確診個案數分析如下，國小6-12歲共5804人，約佔8.3％；學齡前3-6歲共2551人，約佔3.6％；小於3歲共2075人，約佔3％。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣本土確診累計案例數與年齡分析。（圖／雲林縣政府提供）

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