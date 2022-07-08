紓困、求職新騙術擱再來　勞工局提醒市民提防受害荷包失血

▲台南市勞工局提醒市民朋友，無論求職或紓困，都要小心詐騙陷井，以免受到傷害。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

暑假又到青年學子尋求打工和面試旺季，台南市勞工局長王鑫基指出，近期紓困補助詐騙手法再翻新，假冒政府發布紓困簡訊，並附帶偽裝「紓困4.0」的網站連結，要騙取民眾個資或信用卡、網銀的帳號密碼，黃偉哲呼籲市民朋友小心，有問題就撥紓困專線1988或台南市政府生活關懷辦公室06-3901551洽詢！

勞工局長王鑫基表示，勞工局長期關心青年學子朋友於求職及打工面試就業避免受騙，加強年輕朋友對於求職防騙及就業隱私的正確觀念。他也一直提醒大家，於畢業求職或尋找打工機會時，千萬小心切勿洩露個人資料，繳交資料時，勿遭不法業者非法使用，防範遭受不良僱主詐騙及非就業相關隱私外流，以免工作不成，卻造成無法彌補的傷害。

王鑫基說，而現在這些手段更出現在紓困上，台南市一位曾患新冠肺炎確診之男子，日前以網路向政府申請補助，而後收到詐騙手機簡訊，通知：「恭喜你，可提領金貼」，並附上一個「偽紓困4.0」的網站連結，男子誤以為補助申辦已審核通過，不疑有他，並依網址內容指示數位帳戶網銀帳號密碼及相關個資，當男子察覺有異時，卻已收到銀行電子郵件通知帳戶金額以儲值進入他人行動支付的訊息，新台幣10萬遭人轉走，男子驚覺遭詐，趕緊聯繫行動支付公司及向警察局報案，王鑫基提醒市民朋友無論在紓困或是求職上，只要涉及到帳戶、個資的部分，市民朋友都要提高警覺，在操作前洽詢官方管道，千萬勿點擊不明簡訊網址連結，以防範於未然。

另外，勞工局也提到特別在暑假及應屆畢業的求職旺季，利用青年學子急需打工、尋職，新型態的求職詐騙層出不窮，譬如可以居家辦公、打字徵才等，誘騙提供個人存摺及身份證件，或佯裝以購買在家工作之材料進行家庭代工、幫公司會計取款至超商提款擔任提款車手，並以疫情不方便面試，透過線上運用通訊軟體面試，進而要求求職者提供個人身份證件或帳戶等個人資料，相關詐騙手法一再翻新，勞工局提醒市民朋友並牢記「357防騙原則」， 3問為：要「確認」職涯方向、要「釐清」工作內容條件、仔細「檢視」職缺內容。 5 看：是否合法經營、公司 所在地是否確切、是否暗藏求職陷阱、面試是否草率、待遇是否合理。 7 不：不繳費、不購買、不辦卡、不隨便簽約、證件不離身、不非法工作、不飲用等相關資訊，並做好查證工作，才不會變作無良僱主的口中的小肥羊。