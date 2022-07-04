文組妹擁金色多益「起薪28K」　輸給科大生崩潰：我學歷比較高耶

▲原PO今年剛從國立大學畢業，但近日求職卻發現，薪資待遇完全比不上科大畢業的表哥。（圖／取自pexels）

網搜小組／柯沛辰報導

一名職場新鮮人發文抱怨，她今年剛從國立大學外文系畢業，還有金色多益證書，但在中部投了上百家履歷，薪水行情始終只有2萬8到3萬2，相較私立科大畢業的表哥、沒讀大學的堂弟，待遇明顯差了一大截，讓她不禁傻眼「我比他們高學歷，但現在薪水比他們低？」結果網友看完，一語點破關鍵。

女網友在Dcard抱怨，她明明是國立大學外文系畢業，有金色多益，但中部上百家公司都只開出28K到32K的薪水，年終頂多1到1.5個月，讓她覺得「台灣職場薪水對文組相當不友善」，「請問有人跟我一樣這樣想過嗎？」

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原PO指出，跟她同屆的表哥是私立科大電機系畢業，多益不到500分，但在畢業前的就業博覽會就拿到大公司的工作，起薪4萬元以上，還有三節分紅跟入職獎金。有一次，她還從表哥口中得知，他們公司的作業員年薪至少16個月。

原PO再舉例，她的堂弟沒讀大學，因為當初統測考太爛，所以聽家人的話考進國營企業，「好像是爬桿的工作，三年過去月薪4萬多，但門檻高中畢業即可，共同科目英文蠻簡單的。」

原PO認為，相較之下，文組工作從人資、銀行、採購、業務、外商等，都是一堆大學碩士搶著做，讓她難以理解，「當初我上大學的學測成績比他們高學歷，但現在成就比他們差，薪水比他們低？」

▲原PO不解，她的學歷、成績明明比較高，為何出社會反而輸給表哥跟堂弟。（圖／取自Pixabay）

許多網友紛紛留言，「你除了外文還有什麼專長？」、「文組確實薪水都不多，認識一個台大外文系也是領28K」、「我的工作真的會用到很深、專業領域的英文，99%時間都在用，薪水還是一樣淒淒慘慘」、「金色多益理工科也一堆人有，你還剩什麼優勢」、「作業員跟爬桿的工作你也可以去做阿，還是你就想要輕鬆，又靠北人家勞力工作薪水比你高？」

不過，也有人持不同看法，「應該說文組比較看個人造化，理組好好讀真的出路穩定很多」、「我也外文系，在南科工作薪水蠻不錯的」、「語言只是工具而已，能跟電子電機的專業比嗎」、「文組不想要辛苦、又不想低薪，就去考公職」、「雖然我對文組新鮮人起薪低很有同感，但勸你不要用起薪去判斷自己的價值跟成就，而且重點也不是起薪，而是薪資天花板能到哪？」

有網友直接點破關鍵，「大部分公司根本用不到這麼高的英文能力，在沒有其他專長的情況下，只有英文能力=幾乎沒什麼專長的新鮮人。我自己也是大學外文系畢業，出社會找到科技業助理的工作，但英文能力好也不代表能勝任助理工作，英文在很多時候根本派不上用場」、「英文好的人基本上到處都是，會英文不再是優勢了」。

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