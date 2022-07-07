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社會 社會焦點 保障人權

「紓困4.0」詐騙來襲！　男子補貼沒拿到...存款全被領光

▲詐騙手法再翻新！詐騙集團假冒政府發布補貼簡訊，並附帶偽「紓困4.0」的網站連結，騙取民眾個資、信用卡資訊和網銀帳號密碼，詐光民眾血汗錢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲詐騙手法再翻新！詐騙集團假冒政府發布補貼簡訊，並附帶偽「紓困4.0」的網站連結，騙取民眾個資、信用卡資訊和網銀帳號密碼，詐光民眾血汗錢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

詐騙手法再翻新！疫情期間政府提出許多紓困方案，這不只成為民眾關注焦點，也成為詐騙集團利用的手法，近期詐騙又假冒政府發布補貼簡訊，並附帶一個偽裝是「紓困4.0」的網站連結，目的就是要騙取民眾個資、信用卡資訊和網銀帳號密碼，最終詐光民眾辛苦血汗錢。

▲詐騙手法再翻新！詐騙集團假冒政府發布補貼簡訊，並附帶偽「紓困4.0」的網站連結，騙取民眾個資、信用卡資訊和網銀帳號密碼，詐光民眾血汗錢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市永康區一位曾患新冠肺炎確診之男子，日前以網路向政府申請補助，6日收到手機簡訊通知「恭喜你，可提領金貼」並附上一個「偽紓困4.0」的網站連結，男子誤以為補助申辦已審核通過，不疑有他，點擊連結網址，並依指示提供國泰世華網銀帳號密碼、地址、電話及身分證照片。

▲詐騙手法再翻新！詐騙集團假冒政府發布補貼簡訊，並附帶偽「紓困4.0」的網站連結，騙取民眾個資、信用卡資訊和網銀帳號密碼，詐光民眾血汗錢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

之後依客服要求點擊首頁錢包欲領回補助金時，畫面跳出一組動態密碼，男子輸入密碼後出現儲值失敗訊息，客服要求男子再度提供其它銀行帳號，男子直覺有異，此時卻收到國泰世華電子郵件通知「網銀已透過悠遊付執行帳戶連結設定成功，並儲值4筆共計新台幣25000元」，男子驚覺遭詐，趕緊聯繫悠遊卡公司詢問，得知悠遊付錢包內款項已遭全數轉出，便立即至轄區永康分局龍潭派出所報案請求協助。

▲詐騙手法再翻新！詐騙集團假冒政府發布補貼簡訊，並附帶偽「紓困4.0」的網站連結，騙取民眾個資、信用卡資訊和網銀帳號密碼，詐光民眾血汗錢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康警分局長甘炎民表示，詐騙集團利用疫情進行詐騙，偽造急難紓困申辦網址，並以亂槍打鳥發送簡訊、電子郵件或Line訊息，引誘民眾點擊假網址，趁機騙取個資或植入惡意程式訛詐錢財，民眾如有向政府貸款、補貼相關需求，請撥打「1988紓困振興免付費專線」詢問，或是直接上「行政院1988紓困振興專區」官網申請，不要透過簡訊提供的連結申辦。民眾如遇有任何疑似詐騙問題，可撥打「165反詐騙諮詢專線」詢問，以免財物遭詐，得不償失。

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