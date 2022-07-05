不受疫情與雷雨影響　台南市勞工局工安體感訓練不停歇

▲台南市勞工局在台電訓練所高雄訓練中心辦理6梯次工安體感活動，活動參加對象包括台南市各產、企、職業工會代表、安衛家族成員、事業單位、修繕志工等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局為落實市長黃偉哲「希望家園」的施政理念，今年在台電訓練所高雄訓練中心辦理6梯次工安體感活動，活動參加對象包括台南市各產、企、職業工會代表、安衛家族成員、曾發生職災的事業單位、修繕志工等。

工安體感訓練活動目的，在於擴展台南市事業單位對於職場安全衛生觀念與意識，以台電為標竿企業當作觀摩學習的對象，讓產業界各領域的專業人員或公司員工透過臨場觀摩及親身體感的訓練模式，加深參訓學員對工作環境潛在危害的認知，進而提升參訓人員安全衛生實務經驗並建立防範職業災害發生的意識。

5日係第二場次體感訓練，參加的學員來自台南市各個安家族成員，籍由台電訓練所高雄訓練中心的工安訓練設備，包括：電氣、營造、高架等三種作業的安全體驗教育，搭配臺電專業講師精闢的解說，希望經由實際操作與演練，使參訓學員從中學習正確之工安規定與作業安全技能，並親身體驗作業中潛在危險及其可能導致傷害之情境，進而產生警惕作用，於回到工作職場時，能將所學傳達給雇主或同事，使正確的職安觀念全面落實，改善作業危害防護措施，提升配戴個人防護具的意願，以防止職災事故的發生機率。

勞工局長王鑫基表示，勞工局為建構職埸安全工作環境，有效降低職業災害之發生，積極推動有關職場安全的各種教育訓練與作為，其中工安體感訓練是最能達到災害事前預防功效的項目之一，所以勞工局一直持續再辦理，今天也特別代表黃偉哲市長致贈感謝牌，感謝台電公司協助提供優良的訓練場所及師資，讓台南市的事業單位有機會觀摩學習正確的職安觀念，幫助他們提升企業工安文化及工作者的工安意識，將台南塑造成可以安居樂業的「希望家園」。