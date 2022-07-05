　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

不受疫情與雷雨影響　台南市勞工局工安體感訓練不停歇

▲台南市勞工局在台電訓練所高雄訓練中心辦理6梯次工安體感活動，活動參加對象包括台南市各產、企、職業工會代表、安衛家族成員、事業單位、修繕志工等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局在台電訓練所高雄訓練中心辦理6梯次工安體感活動，活動參加對象包括台南市各產、企、職業工會代表、安衛家族成員、事業單位、修繕志工等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局為落實市長黃偉哲「希望家園」的施政理念，今年在台電訓練所高雄訓練中心辦理6梯次工安體感活動，活動參加對象包括台南市各產、企、職業工會代表、安衛家族成員、曾發生職災的事業單位、修繕志工等。

▲台南市勞工局在台電訓練所高雄訓練中心辦理6梯次工安體感活動，活動參加對象包括台南市各產、企、職業工會代表、安衛家族成員、事業單位、修繕志工等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工安體感訓練活動目的，在於擴展台南市事業單位對於職場安全衛生觀念與意識，以台電為標竿企業當作觀摩學習的對象，讓產業界各領域的專業人員或公司員工透過臨場觀摩及親身體感的訓練模式，加深參訓學員對工作環境潛在危害的認知，進而提升參訓人員安全衛生實務經驗並建立防範職業災害發生的意識。

▲台南市勞工局在台電訓練所高雄訓練中心辦理6梯次工安體感活動，活動參加對象包括台南市各產、企、職業工會代表、安衛家族成員、事業單位、修繕志工等。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局在台電訓練所高雄訓練中心辦理6梯次工安體感活動，活動參加對象包括台南市各產、企、職業工會代表、安衛家族成員、事業單位、修繕志工等。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局在台電訓練所高雄訓練中心辦理6梯次工安體感活動，活動參加對象包括台南市各產、企、職業工會代表、安衛家族成員、事業單位、修繕志工等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

5日係第二場次體感訓練，參加的學員來自台南市各個安家族成員，籍由台電訓練所高雄訓練中心的工安訓練設備，包括：電氣、營造、高架等三種作業的安全體驗教育，搭配臺電專業講師精闢的解說，希望經由實際操作與演練，使參訓學員從中學習正確之工安規定與作業安全技能，並親身體驗作業中潛在危險及其可能導致傷害之情境，進而產生警惕作用，於回到工作職場時，能將所學傳達給雇主或同事，使正確的職安觀念全面落實，改善作業危害防護措施，提升配戴個人防護具的意願，以防止職災事故的發生機率。

▲台南市勞工局在台電訓練所高雄訓練中心辦理6梯次工安體感活動，活動參加對象包括台南市各產、企、職業工會代表、安衛家族成員、事業單位、修繕志工等。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局在台電訓練所高雄訓練中心辦理6梯次工安體感活動，活動參加對象包括台南市各產、企、職業工會代表、安衛家族成員、事業單位、修繕志工等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，勞工局為建構職埸安全工作環境，有效降低職業災害之發生，積極推動有關職場安全的各種教育訓練與作為，其中工安體感訓練是最能達到災害事前預防功效的項目之一，所以勞工局一直持續再辦理，今天也特別代表黃偉哲市長致贈感謝牌，感謝台電公司協助提供優良的訓練場所及師資，讓台南市的事業單位有機會觀摩學習正確的職安觀念，幫助他們提升企業工安文化及工作者的工安意識，將台南塑造成可以安居樂業的「希望家園」。

►台東熱氣球、天空之鏡爽玩4日才1999元！

ET快訊
快訊／卓君澤《全明星》接替蔡尚樺！「隊經理大換血」名單曝光
獨／「十五神虎幫」電梯伯也傳是青幫兄弟　屁孩嚇傻賠錢求放過
快訊／林智堅要告王鴻薇！　「抹黑奧步侮辱我人格」
業者噴藥驅蛀蟲竟沒清場　4歲女童中毒慘死
無碼男來台灣了！　Google街景畫面傻眼
朱俐靜媽媽癌逝「5個月就走了」　6年內母女相繼離世
快訊／午後雨彈開炸！　14縣市大雨特報
5款知名印尼泡麵農藥超標！　4噸退運銷毀
快訊／抄襲案翻轉！指導教授親上火線：余正煌用林智堅資料

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林民進黨24年資深縣議員李建昇　驚拋震撼彈棄選七連霸

不受疫情與雷雨影響　台南市勞工局工安體感訓練不停歇

南消救護新利器　電動骨針將加入緊急救護應勤裝備

五星再+1！全台食育力城市大調查　花蓮再度蟬聯獲殊榮

投89線破損危險路段改善工程　南投縣政府拚7／20前完工

黃偉哲Po泳池照　底下留言全歪樓

總獎金30萬！　2022桃園閩南文化節尋找全台最強總舖師

婦人膽道受腫瘤壓迫　跨科合作「膽道支架置放術」治癒

2022蹦火仔漁業全面起航　新北攜手山富旅遊推全新體驗

府中商圈招募徵選開跑！新北推亮點友善店家　服務、環境雙升級

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

9人7狗去澎湖全暈船！　「阿金」緊張到面壁

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

《非常律師禹英禑》朴恩斌超會演　自閉症律師開庭...甩開偏見！

遇車想插進賣場排隊線　團結防守成功：送啦！

李燕離婚7年...首同框「議長前夫」 他笑認：我來蹭她流量XD

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

雲林民進黨24年資深縣議員李建昇　驚拋震撼彈棄選七連霸

不受疫情與雷雨影響　台南市勞工局工安體感訓練不停歇

南消救護新利器　電動骨針將加入緊急救護應勤裝備

五星再+1！全台食育力城市大調查　花蓮再度蟬聯獲殊榮

投89線破損危險路段改善工程　南投縣政府拚7／20前完工

黃偉哲Po泳池照　底下留言全歪樓

總獎金30萬！　2022桃園閩南文化節尋找全台最強總舖師

婦人膽道受腫瘤壓迫　跨科合作「膽道支架置放術」治癒

2022蹦火仔漁業全面起航　新北攜手山富旅遊推全新體驗

府中商圈招募徵選開跑！新北推亮點友善店家　服務、環境雙升級

林智堅遭爆論文抄襲　台大：尚未接獲檢舉

林智堅論文抄襲風波又被炒　鄭文燦：這樣太low了

2少年失蹤7月　慘遭大刀、鋤頭狂捅百下埋屍公園！竟因黑幫認錯人

BL人氣新星首次海外粉絲見面會...台灣東販2022漫博台日Live連線

林智堅駁抄襲！親曝論文「3大不同」：對造成老師困擾感到抱歉

美、韓、立陶宛搭捷運就能到　百貨美食展國境開放前先解饞

趙立堅酸台灣「蹭會」　外交部怒：中國濫用職權霸凌破壞常規

不斷更新／台積電翻紅！　股價上漲4元、回彈至444元

加了滑嫩愛玉！清爽系「水果多多手搖杯」開喝　百香果、檸檬都有

蓋好方艙以後「偷方艙」　前工人一周扛走540台電視機

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

地方熱門新聞

2022桃園閩南文化節　尋找全台最強總舖師

日光巴黎積欠薪水歇業　高雄市府出手了

高雄麵包店無預警關門！年輕人嗆：欠錢不還

婦人膽道受腫瘤壓迫　跨科合作治癒

黃偉哲Po泳池照　底下留言全歪樓

嘉義縣增置10處科技執法　違規依法舉發

台灣國際熱氣球嘉年華光雕音樂會　4千遊客嗨翻

蘭嶼海底珊瑚遭刻字「你好」　教練氣飆髒話

遭控占道路擋台電施工　女車主喊冤

電動骨針將加入緊急救護應勤裝備

蹦火仔漁業全面起航　新北攜手山富推全新體驗

柯文哲瑪家鄉關懷之旅　允諾協助農特產品銷售

台南市勞工局工安體感訓練不停歇

民進黨借提告要藍軍封口蔡育輝不怕

更多熱門

相關新聞

黃偉哲Po泳池照　底下留言全歪樓

黃偉哲Po泳池照　底下留言全歪樓

今日台南市長臉書發出台南市立游泳池重新開幕，鼓勵市民趁著夏日多游泳，指出游泳不僅可以訓練心肺強度、加強肢體協調，同時可以燃燒熱量，維持良好體態。

7月幸運星找工作送巧克力

7月幸運星找工作送巧克力

2男台南試車太吵遭攔查...濃厚塑膠味慘了

2男台南試車太吵遭攔查...濃厚塑膠味慘了

安徽單日再增231例　下禁足令「三長制」控疫

安徽單日再增231例　下禁足令「三長制」控疫

澳門一週三次全民核檢　大陸派出650名採樣人員支援

澳門一週三次全民核檢　大陸派出650名採樣人員支援

關鍵字：

疫情雷雨台南勞工局工安體感訓練

讀者迴響

熱門新聞

直擊Toyz與女友奈奈「路邊大方摸胸」

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

史上最貴iPhone！　iPhone 14全系列價格、規格爆料流出

Lulu剛下工　聞朱俐靜噩耗崩潰！

朱俐靜驚傳癌逝！　享年40歲

朱俐靜癌逝！全台每天31人診斷罹乳癌　醫提醒「出現3徵兆」別拖了

猴痘12倍速突變超詭譎　兒童首例讓專家緊張

女神剛分手！約他旅拍「忘情嘿咻」劇情驚呆

林智堅論文涉抄襲　本人回應了

黃金蟒纏繞轎車　在高速公路狂飆

朱俐靜遭店員醬汁淋頭　反應激暖

20歲女租屋內輕生亡　房東怒告求償千萬敗訴

沒立中柱挨罵自私　夫妻討50萬結局曝

「朱俐靜表姊」唐綺陽哽咽發聲！

3縣市大雨！午後全台變天　有成颱訊號時間曝

更多

最夯影音

更多
朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們
朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

9人7狗去澎湖全暈船！　「阿金」緊張到面壁

9人7狗去澎湖全暈船！　「阿金」緊張到面壁

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面