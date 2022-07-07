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嘉縣農會跨鄉鎮協力整合助青農　百大青農5人2團隊入選

▲▼ 嘉縣百大青農成績突出，縣農會總幹事黃貞瑜貼榜。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉縣百大青農成績突出，縣農會總幹事黃貞瑜前往入圍者家中貼榜。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中央農委會第6屆百大青農選拔出爐，嘉義縣計有個人組5組、團體組2隊入選，成績優異。不同於前5屆遴選方式，農委會本屆所遴選出青農，將作為青年從農標竿楷模。嘉義縣農會總幹事黃貞瑜前往入圍者家中貼榜恭賀，並表示嘉義縣農會將持續努力，提升嘉義青農的光榮感，打造更棒從農環境以及更貼心的問題輔導。

▲▼ 嘉縣百大青農成績突出，縣農會總幹事黃貞瑜貼榜。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃貞瑜說，青農輔導一直是嘉義縣農會的重點工作，嘉義縣青農聯誼會人數從5年前她上任時才200多位，得個人組的番路黃昶銪、太保侯喬偉及大林許永輝都當場表示感謝嘉義縣農會的輔導及帶領，讓青農返鄉不孤單視野更寬廣；入選團體組的四寶媽官慧純更是興奮吶喊我青農、我驕傲！嘉義青農就是讚！

▲▼ 嘉縣百大青農成績突出，縣農會總幹事黃貞瑜貼榜。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣農業發展這幾年經過縣農會及地方農會的努力下，不管是經費的投入或者資源的協助都讓青農有感，也成功輔導18鄉鎮都順利成立青農分會，青農成員至今已超過1600位，同時青農的發展也從單打獨鬥走向跨鄉鎮的同心協力。

嘉義縣青農入選全國第六屆百大青農個人組有侯喬偉(太保市/草莓)、許永輝(大林鎮/蘭花/萵苣)、黃昶銪(番路鄉/茶葉)
、柯明賢(義竹鄉/白蝦)、張書寧(布袋鎮/虱目魚/白蝦)。

團體組有陳明勝 賴宏銘 黃凌肇 張韡耀(六腳鄉/小黃瓜/毛豆等)及林家如 蔡淑珍 官慧純(新港/太保/洋香瓜/小番茄)

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