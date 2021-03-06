日商工程師種香菇滯銷　靠「太陽」變達人曬出150倍的維生素D2

▲賴中仁是第三屆百大青農。（圖／賴中仁提供，下同）



記者許展溢／台北報導

台中區農業改良場表示，第三屆百大青農賴中仁來自新社，是被香菇養大的孩子，原為日商半導體公司工程師，因有感於從農大半輩子的父母日漸年邁，母親體力漸漸無法負荷繁重的香菇栽培工作，於是決定從日商公司急流勇退，回新社家接手香菇園，並以媽媽的名義，創立賴媽媽香菇園品牌，過程歷經世代理念衝突、滯銷等狀況，最後終於種出維生素D2是一般香菇的150倍的「日曬香菇」。

台中場指出，賴中仁有很好的外文能力，和曾任職日商公司的經歷，返鄉後積極向日本學習菇類栽培知識，依照天候與濕度，調整灑水量來控制太空包的含水量，提升香菇產量與品質，此外，也參加農民學院的菇類栽培訓練班，由基礎課程開始努力學習，讓他成功從菇類菜鳥搖身為如今的菇類達人。

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▲▼賴中仁從太空包的成份就下足功夫，用乾木屑取代棉籽殼。



台中場表示，賴媽媽香菇園最大的特色就是吸滿太陽能量的日曬香菇，原本賴中仁也和一般業者一樣，使用烘乾機進行香菇乾燥，因緣際會嘗試客人的建議，開始使用日曬方式乾燥香菇，從此展開與太陽追逐的日子，而他也改良傳統的日曬方式，耗資百萬打造日曬設備，白天日曬，晚上推進防潮室，讓香菇晚上也繼續照射紫外線和紅外線，避免受潮與確保品質，不但節能減碳，也讓香菇口感Q彈，更保存了滿滿營養物質。

為了讓民眾可以吃到健康、安全的香菇，台中場表示，賴中仁從太空包的成份就下足功夫，用乾木屑取代棉籽殼，用白冷圳岩縫中滲入的純淨地下水灌溉，並將香菇送SGS檢測農藥與重金屬。此外，栽培各環節不論是蓋包、翻包還是溫溼度控制等都控制得宜，也因此他種出來的香菇肉厚鮮甜、香氣濃郁。

▲▼賴中仁歷經減產、滯銷及龐大的經濟壓力，始終沒放棄。（圖／賴中仁提供）



台中場提到，賴中仁歷了世代理念衝突、減產、滯銷及龐大的經濟壓力，始終沒放棄，反而咬緊牙根努力撐過去，如今堅持受到市場及消費者的肯定，不但開發了自己的品牌網站，更因為高品質的香菇產品，讓顧客口耳相傳，因而建立了一批死忠顧客，甚至成為團購網上的熱門人氣店家，未來更計畫打入有機實體通路。