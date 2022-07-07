　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2022年教學實踐研究計畫　嘉藥通過件數創歷史新高

▲教育部6日公布的2022年度教學實踐研究計畫核定結果，嘉南藥理大學共13件通過審查，創下通過率52％的歷年新高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲教育部6日公布的2022年度教學實踐研究計畫核定結果，嘉南藥理大學共13件通過審查，創下通過率52％的歷年新高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部6日公布的2022年度教學實踐研究計畫核定結果，嘉南藥理大學共13件通過審查，創下通過率52％的歷年新高，教育部為提升大專校院教師重視教學品質，自2017學年起推動「大專校院教師教學實踐研究計畫」，以經費補助教師並鼓勵大專校院投入資源，嘉藥連續5年協助校內教師提出申請，締造亮眼的成果。

配合教育部政策，嘉藥積極協助教師申請教學實踐研究計畫，本年度共提出25件申請案，通過教育部核定補助計畫共13件，相比前三年平均通過率提升約70％。該校教務處課教中心為落實教師投入教學實踐研究計畫的執行，結合高教深耕計畫持續推動並規劃各項研習活動，藉由優良教案應用於課堂上，改進教學提升教學品質，幫助學生強化學習成效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲教育部6日公布的2022年度教學實踐研究計畫核定結果，嘉南藥理大學共13件通過審查，創下通過率52％的歷年新高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

獲得計畫補助多年的嘉藥保健營養系黃惠玲老師表示，由於經濟富足社會型態改變，導致多數人因缺乏運動產生過度肥胖威脅身體健康，以打造不易肥胖的好體質為議題的計畫主題，將結合專業知識及實務技能，讓學生學習如何制訂適合的體位改善方案，達到健康自我體重控制。粧品系劉坤湘老師則說，為提升學生學習動機與成效，計畫課程以時下最夯的動漫鬼滅之刃為發想，設計以鬼殺隊的闖關模式及獎勵機制，增添學習樂趣提升學習成就感。

▲教育部6日公布的2022年度教學實踐研究計畫核定結果，嘉南藥理大學共13件通過審查，創下通過率52％的歷年新高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥執行高教深耕計畫多年，特別感謝教育部的補助支持，未來將持續推動教學創新，鼓勵更多教師投入教學實踐研究計畫、提升教學品質，積極培養學生創新、實作力，讓嘉藥為國家人才培育盡一份心力。

►奴才快敗！「三合一」貓砂天然好用而且超便宜　讓主子更開心

ET快訊
快訊／「學術倫理規範網頁」消失30分　科技部回應了
救台灣石斑辦法找到了　陳吉仲：少吃3成鮭魚
男星再婚正妹空姐！　「激似林志穎」拍《絕世雙驕》爆紅
女醫臉書狂酸！要許藍方「好好認錯」：判決別拿去墊便當
快訊／新任高雄市警察局長出爐　警政署長同學林炎田接掌兵符
快訊／國旅振興再加碼！「這縣市」平日最高補助1500
《鋼鐵擂台》小男孩Max長大了！　蛻變肌肉猛男網驚認不出
快訊／周天成連兩局上演逆轉　闖進大馬大師賽8強
快訊／新北小貨車撞機車！　騎士噴飛失去呼吸心跳
快訊／下班注意！　雨勢升級「10縣市豪大雨特報」
首例猴痘基因定序出爐！　非高死亡率病毒株「與歐美流行相同」
疑遭鯊魚啃咬！　《遊戲王》作者遺體嚴重殘缺

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

道士變院士！李豐楙為研究道教爬刀梯「唯一有道士資格院士」

林昭庚獲中研院士！中醫界第一人　創針灸安全深度還揪WHO穴位錯誤

「妳掃比較乾淨」！婆婆叫她清小姑廁所　網「1句」神回覆超解氣

救台灣石斑辦法找到了！　陳吉仲：少吃3成鮭魚就解決問題

12星座最新一週運勢！「突破危機感」：白羊花錢如流水、金牛忙翻

7年來首度！　教部「學術倫理中心」突公告：明不接受諮詢

正熟睡「後面1根猛烈硬入」　妹子嚇痛醒：只能讓他繼續！真相氣炸

國旅振興高雄再加碼！平日最高補助1500　7／16來看具俊曄

聯誼妹子蹭飯　指定餐廳「點整桌菜還要外帶」！網驚呼：手法老練

怎麼分辨雙北人？網揭「真台北人」回答玄機：不會說住台北

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

搭電扶梯伸頭「慘被夾」　貪玩弟卡牆縫驚動商場

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

出事啦！男開車衝溪裡　下秒泡水出動怪手救援

蔡易餘座車路口飆撞轎車　整台「噴飛翻覆」3傷送醫

衰爆！陸女30秒「出糗3次」　撞門痛歪...飛奔訴苦卻滑倒

道士變院士！李豐楙為研究道教爬刀梯「唯一有道士資格院士」

林昭庚獲中研院士！中醫界第一人　創針灸安全深度還揪WHO穴位錯誤

「妳掃比較乾淨」！婆婆叫她清小姑廁所　網「1句」神回覆超解氣

救台灣石斑辦法找到了！　陳吉仲：少吃3成鮭魚就解決問題

12星座最新一週運勢！「突破危機感」：白羊花錢如流水、金牛忙翻

7年來首度！　教部「學術倫理中心」突公告：明不接受諮詢

正熟睡「後面1根猛烈硬入」　妹子嚇痛醒：只能讓他繼續！真相氣炸

國旅振興高雄再加碼！平日最高補助1500　7／16來看具俊曄

聯誼妹子蹭飯　指定餐廳「點整桌菜還要外帶」！網驚呼：手法老練

怎麼分辨雙北人？網揭「真台北人」回答玄機：不會說住台北

乳癌是女性癌王！營養師曝「多吃5種食物」助預防　還有5大NG快避開

戴佩妮認「陷關係低潮」　全身遭紅線纏繞...驚悚照曝光

道士變院士！李豐楙為研究道教爬刀梯「唯一有道士資格院士」

京城銀開金融業第一槍！　將買回1萬張庫藏股「護股價」

林昭庚獲中研院士！中醫界第一人　創針灸安全深度還揪WHO穴位錯誤

藍寅倫重返一軍：多一個人拋彩帶會比較好看

快訊／「學術倫理規範網頁」消失30分？　科技部：讀者反應不易閱讀在調整

「妳掃比較乾淨」！婆婆叫她清小姑廁所　網「1句」神回覆超解氣

環保局呼籲別亂張貼或懸掛廣告物　台東縣府：最重可罰6千及停話

救台灣石斑辦法找到了！　陳吉仲：少吃3成鮭魚就解決問題

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

婆婆靠「出租老公」養家　公公晚年悽慘下場曝

現代人愛用肥皂洗澡？網揭3點完勝沐浴乳

獨／台中地標熄燈　房東：麥當勞主動退租

到全聯買麵包「阿伯竟放購物籃」　5秒片驚呆　

不爽陳時中「任內2件事」！李秉穎哀號：我渴得要死又餓得要死

麥當勞「1亂象」無法可管　網：難怪一直收店

資深道長逛殭屍展　曝這2區域「頭暈到手扶牆壁」　

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

7／14起「3類人」搭機前免持2日內PCR

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

今天是小暑「5禁忌」注意！　小心犯了傷身

BA.5失守恐飆回單日8萬　專家籲做3件事

他今早搶先飛日本：我們東京見！　2萬人按讚喊羨慕

快訊／宣布重大政策！陳時中睽違一週重返記者會說明

更多熱門

相關新聞

設定目標做不到？3步驟脫拖延症

設定目標做不到？3步驟脫拖延症

你是每次下定決心訂出目標，卻總是做不到的人嗎？不想讓自己的每個目標都成為空談，就必須要有明確的行動計畫，在《決勝視角》一書中紐約大學心理學家教你「3步驟」擺脫拖延症，趕快筆記下來！

癌患就診住飯店　門諾掏腰包助弱勢安心治療

癌患就診住飯店　門諾掏腰包助弱勢安心治療

男生老是喜歡看正妹？原因曝光

男生老是喜歡看正妹？原因曝光

艾草有益治療巴金森　慈院發表驚人研究成果

艾草有益治療巴金森　慈院發表驚人研究成果

涉私吞研究專利　台大北醫教授夫妻百萬交保

涉私吞研究專利　台大北醫教授夫妻百萬交保

關鍵字：

教學實踐研究計畫嘉藥

讀者迴響

熱門新聞

桃園11歲童積欠國道通行費　執行署傻眼了

快訊／新竹男攜彈衝派出所求助！現場引爆手掌沒了

快訊／謝龍介公布匯款單！踢爆黃偉哲派律師向靈骨業者索賄千萬

竇智孔「8年前合照夏克立」被翻出

買地蓋停車場！老住戶怒「以後停哪」喊告

40歲百億社長猝逝！打高爾夫暈倒再也沒醒來

即／女老師遭員當街遭大外割逆轉　員警遭起訴

工人偷襲女友妹　掰睡中間搞錯人

婆婆靠「出租老公」養家　公公晚年悽慘下場曝

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

夏克立「離家出走1個月」黃嘉千跪地痛哭

獨／夏克立求售南港92坪愛宅是工業宅　入手5年認賠出場

機車族笑了！新北市取消重新橋機車道區間測速　

男租客突失聯！房東上門一看房子被賣了

蔡淑臻受訪淚崩！曝遭家人毒打

更多

最夯影音

更多
外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收
《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面