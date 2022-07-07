2022年教學實踐研究計畫　嘉藥通過件數創歷史新高

▲教育部6日公布的2022年度教學實踐研究計畫核定結果，嘉南藥理大學共13件通過審查，創下通過率52％的歷年新高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部6日公布的2022年度教學實踐研究計畫核定結果，嘉南藥理大學共13件通過審查，創下通過率52％的歷年新高，教育部為提升大專校院教師重視教學品質，自2017學年起推動「大專校院教師教學實踐研究計畫」，以經費補助教師並鼓勵大專校院投入資源，嘉藥連續5年協助校內教師提出申請，締造亮眼的成果。

配合教育部政策，嘉藥積極協助教師申請教學實踐研究計畫，本年度共提出25件申請案，通過教育部核定補助計畫共13件，相比前三年平均通過率提升約70％。該校教務處課教中心為落實教師投入教學實踐研究計畫的執行，結合高教深耕計畫持續推動並規劃各項研習活動，藉由優良教案應用於課堂上，改進教學提升教學品質，幫助學生強化學習成效。

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獲得計畫補助多年的嘉藥保健營養系黃惠玲老師表示，由於經濟富足社會型態改變，導致多數人因缺乏運動產生過度肥胖威脅身體健康，以打造不易肥胖的好體質為議題的計畫主題，將結合專業知識及實務技能，讓學生學習如何制訂適合的體位改善方案，達到健康自我體重控制。粧品系劉坤湘老師則說，為提升學生學習動機與成效，計畫課程以時下最夯的動漫鬼滅之刃為發想，設計以鬼殺隊的闖關模式及獎勵機制，增添學習樂趣提升學習成就感。

嘉藥執行高教深耕計畫多年，特別感謝教育部的補助支持，未來將持續推動教學創新，鼓勵更多教師投入教學實踐研究計畫、提升教學品質，積極培養學生創新、實作力，讓嘉藥為國家人才培育盡一份心力。