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癌患就診住飯店！門諾與業者簽約 　讓弱勢癌友安心治療  

▲花蓮門諾醫院與飯店簽約，免費提供弱勢癌友治療時入住，減輕病友心理及經濟負擔。（圖／門諾醫院提供，下同）

花蓮門諾醫院與飯店簽約，免費提供弱勢癌友治療時入住，減輕病友心理及經濟負擔。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮地形狹長，一般患者從南區北上就醫，光是開車往返至少就要耗費2小時以上，何況是癌症病患不僅要忍受身體病痛還要承受舟車勞頓。門諾醫院為了讓偏遠地區有經濟困難的癌友安心養病，特地推出「安心醫療住宿」計畫，免費提供癌友治療時入住，期盼減輕病友心理負擔之餘也能提供更多的正能量。
 
從事保全工作住在瑞穗的陳先生，日前因發燒、身體不適就醫，確診為咽喉癌第二期。考量陳先生的交通、經濟以及身體狀況，醫院啟動「安心醫療住宿」計畫，不僅解決陳先生長途就醫的辛苦，也讓夫妻倆免於奔波，在每次的化療及電療結束後，能夠就近的入住飯店，充分休息。陳先生說，真的很感謝醫院的用心！

▲花蓮門諾醫院與飯店簽約，免費提供弱勢癌友治療時入住，減輕病友心理及經濟負擔。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼癌症病友治療後不必舟車勞頓回家，馬上就可以在飯店內好好休息，調養體力。

 
「沒想到醫院為我們提供這麼舒適、方便的住宿環境，我們夫妻真的萬分的感謝！」陪同先生一起入住的陳太太說，為了對抗癌細胞，先生除了要進行6-7次的化療外，還有35次的電療必須完成。每次化療結束後，很明顯可以感受到先生身體的疲累及化療所帶來的不適感，看著他獨自忍耐著身體上的疼痛，除了默默地陪在他身邊，似乎也無法多做什麼。陳先生說：還好醫院為我們提供了飯店的住宿，不僅環境優美安靜、設備齊全，最重要的是，每一次的療程結束後，我們不必再開車回瑞穗，馬上就可以在飯店內好好休息，調養體力。

▲花蓮門諾醫院與飯店簽約，免費提供弱勢癌友治療時入住，減輕病友心理及經濟負擔。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
門諾醫院癌症中心主任林斈府表示，南區民眾北上就醫舟車勞頓，不僅耗費許多時間及龐大的交通費，對癌症病友及家人來說都是沉重的負擔，為了協助更多偏鄉癌友接受治療，減少交通往返及住宿的開銷，門諾醫院將捐款者對偏鄉醫療的支持轉化為實際的行動，與鄰近醫院的兩家飯店簽訂合作，由醫院負擔住宿費用，飯店提供病友舒適的住房環境，讓癌友能夠安心治療。而這項安心醫療住宿計畫自2019年七月推動至今，已有超過15位的病友獲得協助，最遠的病患來自台東縣長濱鄉。

▲花蓮門諾醫院與飯店簽約，免費提供弱勢癌友治療時入住，減輕病友心理及經濟負擔。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院提供癌友資源項目。
 
癌症資源中心表示，許多偏鄉地區的癌友除了要承受治療所帶來的不舒服，因為療程所衍伸的住宿、交通等問題，都可能成為經濟上的一大負擔，甚至因此而中斷或放棄治療，門諾醫院秉持著照顧弱勢、回饋社會的精神，結合社會大眾的愛心，期盼能夠照顧更多需要幫助的患者，讓他們能夠無後顧之憂的安心治療，早日恢復健康。

申請資格為門諾醫院病患屬偏鄉就醫或需跨縣市之癌友，以中低收入戶、清寒戶及邊緣戶為優先對象。
 

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癌患就診飯店門諾住宿計畫弱勢癌友治療

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