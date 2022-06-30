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涉私吞研究專利「轉讓牟利」　台大北醫明星教授夫妻移送北檢

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北醫學大學生化教授黃彥華遭移送北檢時，一路低頭不語。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北醫學大學女教授黃彥華，涉嫌和在台大擔任副教授的丈夫林泰元，私自將北醫委託研發的幹細胞應用成果，拿去申請專利，並轉讓給生技公司，疑似從中獲取利益，檢調29日兵分9路展開搜索，約談黃、林及生技公司朱姓負責人，3名被告陸續在30日凌晨，依涉嫌業務侵占、背信等罪，移送台北地檢署接受複訊。

黃彥華是生化學博士學位，現為北醫生物化學暨細胞分子生物學科教授，曾連續多年獲科技部補助大專院校獎勵特殊優秀人才獎勵，林泰元則是台大藥理科所副教授，夫妻倆人都主持、參與過多項幹細胞相關研究專案。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台大藥理科所副教授林泰元。（圖／記者劉昌松攝）

檢調獲報，黃、林夫妻授北醫委託，主持幹細胞應用於醫學的研究案，卻涉嫌在2011年、2013年間，將研究成果占為己有，拿去申請專利，違背受委託任務，並疑似轉讓給生技公司，北醫發現權益受損後提告。

台北地檢署檢察官29日指揮調查局搜索約談後，5名研究助理、生技公司員工經檢察官訊問後已獲請回，黃、林夫妻檔，及生技公司朱姓負責人則在30日凌晨陸續被移送北檢，將由檢察官漏夜偵訊，以釐清案情。

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