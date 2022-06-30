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艾草有益治療巴金森！　國際第一醫學期刋登載慈院研究成果

▲艾草與艾草萃取物。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

艾草與艾草萃取物。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

根據2021年台灣健保資料統計，巴金森氏症患者人數共77428人，而在61歲以上老年人口中，約每一百人中就有超過1人罹病。花蓮慈濟醫院院長林欣榮帶領副院長何宗融、黃志揚，與中醫部、心血管暨粒線體相關疾病研究中心團隊，針對本土中草藥的艾草進行深入探討，著重於對抗巴金森氏症，並發表於綜合與補充醫學領域排名第一的國際期刊《Phytomedicine》（植物醫學期刊）。

▲艾草與艾草萃取物。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

林欣榮院長（中）表示，針對本草飲配方中的主要成分─艾草進行更深入探討，發現艾草萃取物能有效改善巴金森氏症小鼠的運動功能，並減少腦部黑質緻密區域的多巴胺神經元死亡。
 
林欣榮院長表示，會選擇「艾草」進行深入研究，起因是2020年在證嚴法師的建議下，慈濟醫療暨創新研發團隊研發出中草藥複方「淨斯本草飲」，先前更於國際知名期刊發表有關多靶點對抗幹細胞老化、減緩神經退化、調控血糖、抑制抗藥性癌細胞等方面的研究成果，近期研發團隊針對本草飲配方中的主要成分艾草進行更深入探討，發現艾草萃取物能有效改善巴金森氏症小鼠的運動功能，並減少腦部黑質緻密區域的多巴胺神經元死亡。

▲艾草與艾草萃取物。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院黃志揚副院長表示，艾草萃取物具有保護腦中神經細胞的潛力，有助於減緩神經退化與老化。
 
巴金森氏症臨床表現病徵包括顫抖、肌肉僵直以及步態遲緩等，病因涉及腦部黑質緻密部（SNpc）中多巴胺能神經元的退化及異常的蛋白質累積。神經細胞中α-突觸核蛋白（α-synuclein）蛋白質的錯誤推疊和累積，會造成神經訊號傳遞的失序與細胞生理的紊亂，最終導致神經細胞死亡及運動神經的失控。且國際最新研究報告發現，在細胞蛋白質尚未堆積前，就已出現自噬機制失調的現象，而這種細胞的自噬作用就像是細胞日常清除細胞內廢棄物與回收的過程，它利用細胞內的溶酶體將功能受損的元件分解、去除，以保持細胞的健康。因此，神經細胞中清除異常蛋白的機制（溶酶體相關自噬作用），在巴金森氏症的發病過程中扮演極重要的角色。

▲林欣榮院長（中）表示，針對本草飲配方中的主要成分─艾草進行更深入探討，發現艾草萃取物能有效改善巴金森氏症小鼠的運動功能，並減少腦部黑質緻密區域的多巴胺神經元死亡。

何宗融副院長表示，艾葉有理氣血、祛寒濕等功效，主用於調經，也會用在也神經強壯劑，所以研究論文成果也驗證了臨床經驗。

研究團隊發現，在艾草乙醇萃取物能激活細胞中溶酶體鈣離子通道蛋白（TRPML1），並促進細胞自噬作用加速清除異常的蛋白累積，幫助神經元細胞能對抗神經毒性。細胞實驗證實，艾草萃取物能降低細胞中的氧化壓力並增加TRPML1蛋白的表達，從而提升細胞自噬作用，幫助細胞清除α-突觸核蛋白的毒性積累。艾草萃取物能藉由減少粒線體的自由基壓力及分裂調節因子（p-DRP1-ser616）的表現，維持粒線體的功能與穩定。此外，艾草萃取物還能通過激活 PI3K/AKT/β-catenin細胞存活機制，發揮神經保護作用。
 
根據最新研究成果，黃志揚副院長表示，艾草萃取物具有保護腦中神經細胞的潛力，除了能提升細胞自我清理，還可維持粒腺體的穩定及具抗氧化壓力的效果，有助於減緩神經退化與老化。於小鼠腦部組織分析證實，飲用艾草萃取物可提升巴金森小鼠腦部鈣離子通道蛋白（TRPML1）、自噬作用標記（LC3B）和存活機制相關蛋白的表達，達到幫助神經細胞清除異常蛋白質累積及提升細胞存活率。

▲艾草與艾草萃取物。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

滾輪測試，艾草改善巴金森動物運動協調性及握抓能力。
 
艾草，性味生溫熟熱、味苦辛、無毒，全草可用，歸經於脾、肝、腎經。何宗融副院長表示，中醫有種說法叫做「家有三年艾，郎中不用來」，而在《千金翼方》記載，「艾葉主灸百病,可作煎止下痢血，婦人漏血、利陰氣生肌肉風寒 」。艾葉有理氣血、祛寒濕等功效，主用於調經，也會用在也神經強壯劑，所以，這次的研究論文成果也是驗證了臨床經驗。而在巴金森氏症的治療上，中醫可以透過針灸、用藥，臨床上常見能改善巴金森氏症患者的動作、顫抖的症狀，並且和現行西藥配合治療可以達到更好的效果。

▲艾草與艾草萃取物。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼研究團隊對艾草進行深入研究。
 
花蓮慈院院長林欣榮開創台灣將胚胎腦部神經幹細胞成功移植在巴金森氏症病人，並透過中西醫合療幫助許多病人，這次也期望能透過艾草萃取物有益對抗巴金森的研究，能有助於臨床治療，造福更多巴金森氏症病友。

▲艾草與艾草萃取物。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

但花蓮慈院團隊慎重提醒，不論是西醫、中醫還是中西醫合療，每個病人的身體狀況與疾病發展都不相同，在選擇用藥或者手術等治療方式之前，都必須經過專業的醫療團隊評估，才能安全的得到治療效果。
 

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