設定目標總是做不到？心理學家教你「3步驟」擺脫拖延症

▲不少人訂好滿滿的目標要達成，卻總是一拖再拖。（示意圖／pixabay）



生活中心／綜合報導

你是每次下定決心訂出目標，卻總是做不到的人嗎？不想讓自己的每個目標都成為空談，就必須要有明確的行動計畫，在《決勝視角》一書中紐約大學心理學家教你「3步驟」擺脫拖延症，趕快筆記下來！

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▲《決勝視角》。（圖／采實文化提供）



第一步：標出目的地

制定詳盡計畫的第一步，要找出自己最終想要抵達何處！你一定看過願景板，也可能早已做過願景板，要製作願景板，就要把你想成為的模樣、你想達到的成就、你心目中的成功，多張圖像拼貼在一起，像是剪貼簿裡的一頁，整體圖像要能代表你崇高的夢想，接著把願景板掛在每天都看得到的地方，製作願景板能想像出自己要抵達的地點，也會對自己抵達該處的能力更有自信，願景板或啟發人心的圖像，相當於正式確立我們許下的志向，讓我們堅信自己的能力。

第二步：具體呈現明確的行動計畫



制定詳盡計畫的下一步，就是呈現具體明確的行動計畫！要盡早出現令人振奮的實質進展，必須在明白確定的目的地後，立刻往前邁進，當然，要落實的不只是訂下自己的目的地，抵達該地的方法也必須確實落實。研究顯示,相較於是否具體呈現理想結果，具體呈現計畫,對於學生的成績，有很大的影響力。即使所有學生都說自己具有讀書的動力，但毫無計畫的學生其實並未付諸行動。想像學業成績雖能激勵人心，卻無法把渴望化為任何一種有效的行動,但是達到目標的學生們，在想像的畫面中納入可行的步驟，便能引導他們邁向目的地。

第三步：預先想像失敗



若允許自己和他人預先想像失敗的情況，就可以事先考量到一路上會經歷的阻礙，並且提前擬好計畫，以利直接處理問題，如果因資源稀少、時間不夠、沒進度導致心煩意亂，或是努力要達成的目標很複雜陷入困境，這時再匆忙試圖解決問題，也許不是理想的做法。換句話說，淹沒在麻煩之海時，開始找救生工具已經為時已晚，在下水前知道救生工具的位置，是比較理想的情況。