　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

設定目標總是做不到？心理學家教你「3步驟」擺脫拖延症

▲▼行事曆,計畫,月曆。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲不少人訂好滿滿的目標要達成，卻總是一拖再拖。（示意圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

你是每次下定決心訂出目標，卻總是做不到的人嗎？不想讓自己的每個目標都成為空談，就必須要有明確的行動計畫，在《決勝視角》一書中紐約大學心理學家教你「3步驟」擺脫拖延症，趕快筆記下來！

▲《決勝視角》。（圖／采實文化提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《決勝視角》。（圖／采實文化提供）

第一步：標出目的地

制定詳盡計畫的第一步，要找出自己最終想要抵達何處！你一定看過願景板，也可能早已做過願景板，要製作願景板，就要把你想成為的模樣、你想達到的成就、你心目中的成功，多張圖像拼貼在一起，像是剪貼簿裡的一頁，整體圖像要能代表你崇高的夢想，接著把願景板掛在每天都看得到的地方，製作願景板能想像出自己要抵達的地點，也會對自己抵達該處的能力更有自信，願景板或啟發人心的圖像，相當於正式確立我們許下的志向，讓我們堅信自己的能力。

第二步：具體呈現明確的行動計畫

制定詳盡計畫的下一步，就是呈現具體明確的行動計畫！要盡早出現令人振奮的實質進展，必須在明白確定的目的地後，立刻往前邁進，當然，要落實的不只是訂下自己的目的地，抵達該地的方法也必須確實落實。研究顯示,相較於是否具體呈現理想結果，具體呈現計畫,對於學生的成績，有很大的影響力。即使所有學生都說自己具有讀書的動力，但毫無計畫的學生其實並未付諸行動。想像學業成績雖能激勵人心，卻無法把渴望化為任何一種有效的行動,但是達到目標的學生們，在想像的畫面中納入可行的步驟，便能引導他們邁向目的地。

第三步：預先想像失敗

若允許自己和他人預先想像失敗的情況，就可以事先考量到一路上會經歷的阻礙，並且提前擬好計畫，以利直接處理問題，如果因資源稀少、時間不夠、沒進度導致心煩意亂，或是努力要達成的目標很複雜陷入困境，這時再匆忙試圖解決問題，也許不是理想的做法。換句話說，淹沒在麻煩之海時，開始找救生工具已經為時已晚，在下水前知道救生工具的位置，是比較理想的情況。

ET快訊
「磨到破皮了」小三鹹濕cosplay　人夫嗨翻
台灣先生谷月涵：台股再跌有限　「這關鍵」決定反彈勝敗
快訊／許藍方5點聲明反擊！　揭1000萬元內幕
定期定額0050「沒賺反倒賠」急了！　網見1句話酸爆：你別買
快訊／民進黨雙北市長人選10天內揭曉！　17日全代會前完成提
獨／全台首設「機車道區間測速」　車禍反增加！數據曝光
BA.5入侵台中！一家三口自美國返台　接機親友全遭感染
黃嘉千的「大咖律師」背景超狂！曾幫討16億贍養費　福原愛大S

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台東+492　首批Novavax即將配送7／9開打

台大哪科系最該廢除？　網狂點名「這科系」：禍害台灣20年

桃機貼心！機場公司打造職場互助教保服務中心　營造友善職場

南投+688！確診長輩住居處偏僻　暖心藥師扮柯南送藥到府止咳

設定目標總是做不到？心理學家教你「3步驟」擺脫拖延症

桃園+3687！7／11開設26接種站　Novavax疫苗免預約注射

屏東+1362　首批嬰幼兒莫德納7／23開打

雲林1.2萬劑Novavax疫苗到貨　最快7／8配合政策施打

台南市確診+2902名　黃偉哲宣布Novavax疫苗開放預約施打

林智堅遭檢舉論文抄襲　教部：函請學校依法查處並回報

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

陳柏霖法庭吐金句「怕狗錯了嗎？」　《正義的算法》虐狗案件引共鳴

台中首見「奶粉法拍會」！　3人廝殺競標...狂省4千元

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

台東+492　首批Novavax即將配送7／9開打

台大哪科系最該廢除？　網狂點名「這科系」：禍害台灣20年

桃機貼心！機場公司打造職場互助教保服務中心　營造友善職場

南投+688！確診長輩住居處偏僻　暖心藥師扮柯南送藥到府止咳

設定目標總是做不到？心理學家教你「3步驟」擺脫拖延症

桃園+3687！7／11開設26接種站　Novavax疫苗免預約注射

屏東+1362　首批嬰幼兒莫德納7／23開打

雲林1.2萬劑Novavax疫苗到貨　最快7／8配合政策施打

台南市確診+2902名　黃偉哲宣布Novavax疫苗開放預約施打

林智堅遭檢舉論文抄襲　教部：函請學校依法查處並回報

日本情侶闖旅遊勝地「野外露出」PornHub爆紅！　結果遭檢舉慘了

沒藍營參選人要跟蔣萬安掛看板？　本人貼照片澄清：別被認知作戰！

拉拉半夜生病突然不能走路　「全家出動」揹狗衝醫院背影超暖

台東+492　首批Novavax即將配送7／9開打

老不修！變態公公露鳥要媳婦幫洩慾　遭拒只好自己來...下場慘曝

北大教授陳春花被指「軍師」…任正非親自開車接　華為發文撇清

普丁可能提議停火！就等達成「這目標」　澤倫斯基將陷入兩難

台大哪科系最該廢除？　網狂點名「這科系」：禍害台灣20年

「泰」好喝！精選台北13家必追泰式奶茶　還有正宗道地小吃一次看

眼鏡男「出沒」彰化豪宅！偷了女主人私房錢　驚悚畫面曝光

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

地標級麥當勞歇業！　台中站前中正店10日熄燈

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

嬤幫孫看功課簽2字！媳婦笑瘋：可愛的婆婆

快訊／BA.5正式侵台！首見2例本土個案

本土首例BA.5　羅一鈞揭傳染途徑

這天起越來越熱　大雷雨都變少

快訊／3縣市大雨　午後豪雨熱區曝

好市多店員推1物！他噴9萬求饒：別再說了

好市多台灣神祕股東「大統吳家」起底　籃球國手變亞太區總裁

「捧1克拉鑽戒求婚」她嫌不浪漫　男友餐廳大暴走

工地神秘傳說　梁柱旁的黑桶子

紫衣女蹲點撞車「下半身插進去」緊盯　網笑：內衣穿好啦

女友離過婚！多金帥男「見成人直播」綠炸崩潰

更多熱門

相關新聞

癌患就診住飯店　門諾掏腰包助弱勢安心治療

癌患就診住飯店　門諾掏腰包助弱勢安心治療

花蓮地形狹長，一般患者從南區北上就醫，光是開車往返至少就要耗費2小時以上，何況是癌症病患不僅要忍受身體病痛還要承受舟車勞頓。門諾醫院為了讓偏遠地區有經濟困難的癌友安心養病，特地推出「安心醫療住宿」計畫，免費提供癌友治療時入住，期盼減輕病友心理負擔之餘也能提供更多的正能量。

花蓮爭取農機具補助　獲中央核定2145萬

花蓮爭取農機具補助　獲中央核定2145萬

青年就業旗艦計畫助他成工程師

青年就業旗艦計畫助他成工程師

冷凍釋迦日平台開賣　5小時破10萬日幣達標

冷凍釋迦日平台開賣　5小時破10萬日幣達標

工作效率差，提升專注力才是關鍵

工作效率差，提升專注力才是關鍵

關鍵字：

目標計畫拖延症心理學家

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千驚傳16年婚變「打離婚官司」！

黃嘉千哭認「用謊言經營婚姻」

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

柯佳嬿穿真理褲　坤達提醒1部位跑出來

地標級麥當勞歇業！　台中站前中正店10日熄燈

竇智孔突爆氣PO文「下課粒是垃圾」！

即／汽車警報器狂響　男「肚子爆開」陳屍駕駛座

周杰倫新歌來了！　網激動：終於等到了

許藍方慘了！被控與已婚學長搞曖昧　判賠正宮50萬

網紅被塞冰櫃2個月淪凍屍！尪吃醋爆殺機

黃嘉千爆16年婚卡關「主因瘋傳」！

瘦子帶孕妻住渡假村被拍：不會再去了

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

更多

最夯影音

更多
騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心
愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面