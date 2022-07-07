南投市8千噸垃圾堆3樓高　環保局首試辦垃圾電漿處理計畫

▲南投市8千頓垃圾山將試辦電漿處理。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府先前擬於竹山鎮興建綠能中心，以垃圾燃料化技術解決垃圾堆置問題，但遭到當地居民反彈而暫停一切規劃；南投市公所表示，春節前才打包完1萬8000噸垃圾，不到半年又堆積8000公噸，時序入夏除有臭味瀰漫市區、更有自燃風險，垃圾問題已刻不容緩，縣府環保局對此也提出新解方「垃圾電漿處理計畫」，並將由南投市率先試辦。

市公所指出，其他縣市焚化爐於去年開始進入整改期，南投市可外運焚化垃圾量每月剩不到100公噸，但光一天就會產生60噸，導致掩埋場暫置垃圾不斷堆積；即使環保局已將垃圾逐步打包穩定化，過程中也進行除臭消毒，仍不免有臭味逸散情形。

市長宋懷琳表示，去年才帶領各里里長與環保局協調，希望垃圾外運量能依照人口比例公平分配，時任局長方信雄也承諾會協助南投市將垃圾運出；然而過了一年，南投市垃圾已堆積達三層樓高，經常有民眾反映市區聞到垃圾臭味，實在讓人無法忍受。

市公所說明，環保局所提「垃圾電漿處理計畫」是借由電能轉成熱能，再以熱裂解的方式分解垃圾，目前訂於下周的11日開始試營運，預計2個月內先處理掉300噸垃圾，試辦期間費用則由環保局負責；不過目前各縣市環保機關尚無以此方式處理一般生活垃圾，須實際執行後才能知道是否具體可行。