美術助理搭捷運搞烏龍　30萬貨款竟丟垃圾桶！清潔人員拾金不昧

記者邱中岳／台北報導

捷運警察隊接獲報案，有民眾在捷運南京三民站垃圾桶，撿到30萬元現金的牛皮紙袋，事後1名女子焦急的在隔日末班車駛離前跑進車站，翻找垃圾桶無果後詢問站務員，站務員通知警方確認搭車路線、票證以及牛皮紙袋樣式以及現金金額，順利將30萬元交還給失主。

警方調查，25歲的蔡姓女子在從事美術助理工作，因6月21日要繳交貨款，前一天提領30萬元現金返家，卻誤將裝現金的牛皮紙袋丟進捷運南京三民站的垃圾桶內，最後由清潔人員發現交給捷運警察。

▲蔡姓美術助理將裝有30萬的牛皮紙袋，誤以為是裝碎玻璃的紙袋，丟棄在捷運站垃圾桶。（圖／記者邱中岳翻攝）

捷警獲悉後調查，發現沿線派出所、捷運站都沒有獲報有人失竊財物；蔡女則是在21日凌晨0時許、捷運末班車即將開啟時，進到捷運站內翻找垃圾桶，遍尋不著只能尋求站務然人員協助。

站務人員通知警方，警方確認搭車路線、票證、牛皮紙袋樣式、文字說明及袋內現金金額皆正確，於是將現金交給蔡姓女子帶回，蔡女也鬆了一口氣，感謝警方協助。

▲美術助理領30萬交貨款，卻不慎丟進垃圾桶，所幸清潔人員發現交給警方處理。（圖／記者邱中岳翻攝）

蔡女向警方表示，因為當天打破美術道具，也是用牛皮紙袋包著，原本要將美術道丟進垃圾桶，但卻一時不察，將裝有30萬的現金丟進去，返家才發現「代誌大條」，立刻返回捷運站尋找。

北市政府警察局捷運警察隊呼籲，民眾搭乘捷運勿將廢棄物品丟棄於捷運站垃圾桶，另丟廢棄物品前應再三確認，避免因一時疏忽造成財物損失。